Trabzonspor’da transfer bilmecesi
Sezona bir galibiyet bir de
mağlubiyetle başlayan
Trabzonspor’un transfer
sorunu devam ediyor. Şampiyon
olan kadrodan gidenlerin yerleri
henüz doldurulmamışken bu sezon
da takımdan ayrılan Siopis ve
Gomez’in de yerlerine henüz oyuncu
alınamadı. Bu sezon oynanan iki
lig maçında da Trabzonspor’un
pozisyon yetersizliği Bordo-Mavi
renklere gönül verenlerin sabrını test
eder gibi.Trabzonspor sevdalıları,
aklı kalede olan santrfor, iki kanat
oyuncusu ile bir de savunmaya
takviye konusunda ısrarlı ayrıca
sabırsızlanıyor. Bu nedenle,
Gomez de gittiğine göre teknik
direktör Bjelica’nın eski öğrencisi
santrfor Bruno Petkovic bir an
önce Trabzonspor’a kazandırılmalı.
Savunmanın göbeğine ise Nantes
forması giyen Jean Charles
Castelletto görüşmelerinden de bir
sonuç alınamadı.
Öte yandan yönetim, sezon
başından bu yana kadro dışı bıraktığı
santrfor ve kanat oyuncuları Koita
ile Djaniny’den yararlanamıyor ama
maaş ödemelerine de devam ediyor.
Trabzonspor’un bu kadrosuyla
şampiyonluk yarışının içinde olması
pek olası gözükmüyor. İyi futbolun
iyi oyuncularla olacağı gerçeğinden
hareketle yönetim transfer
konusunda elini çabuk tutmalı.
Tribün coşkusu ve heyecanı buna
bağlı...
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