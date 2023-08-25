Trabzonspor’da transfer bilmecesi

25 Ağustos 2023 Cuma

Sezona bir galibiyet bir de mağlubiyetle başlayan Trabzonspor’un transfer sorunu devam ediyor. Şampiyon olan kadrodan gidenlerin yerleri henüz doldurulmamışken bu sezon da takımdan ayrılan Siopis ve Gomez’in de yerlerine henüz oyuncu alınamadı. Bu sezon oynanan iki lig maçında da Trabzonspor’un pozisyon yetersizliği Bordo-Mavi renklere gönül verenlerin sabrını test eder gibi.Trabzonspor sevdalıları, aklı kalede olan santrfor, iki kanat oyuncusu ile bir de savunmaya takviye konusunda ısrarlı ayrıca sabırsızlanıyor. Bu nedenle, Gomez de gittiğine göre teknik direktör Bjelica’nın eski öğrencisi santrfor Bruno Petkovic bir an önce Trabzonspor’a kazandırılmalı. Savunmanın göbeğine ise Nantes forması giyen Jean Charles Castelletto görüşmelerinden de bir sonuç alınamadı.



Öte yandan yönetim, sezon başından bu yana kadro dışı bıraktığı santrfor ve kanat oyuncuları Koita ile Djaniny’den yararlanamıyor ama maaş ödemelerine de devam ediyor. Trabzonspor’un bu kadrosuyla şampiyonluk yarışının içinde olması pek olası gözükmüyor. İyi futbolun iyi oyuncularla olacağı gerçeğinden hareketle yönetim transfer konusunda elini çabuk tutmalı.



Tribün coşkusu ve heyecanı buna bağlı...

