Hayri Güner
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Trabzon’da skandal

18 Mart 2024 Pazartesi

Fenerbahçe, Karadeniz’de 5 gollü lig randevusunda Trabzonspor’u 3-2 yenip lider Galatasaray’la arasındaki 2 puanlık farkı korudu. Maçın son düdüğüyle ortalık karıştı. F.Bahçeli oyuncular, galibiyet sevinci yaşarken sahaya birçok Trabzonsporlu taraftar girdi. Oyunculara saldıran BordoMavili taraftarların taşkınlıklarını güvenlik güçleri önlemeye çalıştı. F.Bahçeli oyuncular, soyunma odasına gitti. Güvenlik güçlerinin olayları önlemede yetersiz kaldığı görüldü.

Kartal’a madde!..

15. dakikada teknik direktör İsmail Kartal’a tribünlerden atılan bir yabancı madde isabet etti. Yedek kulübesinde tedavi edilen Kartal’ın başına buz torbası kondu. 36. dakikada sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle OsayiSamuel, taç atışını kullanamadı. Kısa süreli bekleyişin atdından Nijeryalı, atışı kullandı. 56. dakikada Tadic’in kafasına tribünlerden atılan bir cisim isabet etti. Ardından hakem H. Umut Meler, yardımcılarını yanına çağırarak orta sahada bekleyişe geçti. Bir süre sonra maçın yeniden başlaması için yerine geçen yardımcı hakem Kerem Ersoy’a tribünden ses bombası atıldı. Olayların sakinleşmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti. Karşılaşma oynanırken tribünlerden zaman zaman sahaya yabancı madde yağdı. 61. dakikada Trabzonspor ceza sahasına tribünlerden meşale atıldı. 67. dakikada hakem Meler’in isteği üzerine sahaya yabancı madde atılmaması için anons yapıldı. 90+9’da sakatlanan Livakovic’in tedavisi sürerken tribünlerden atılan yabancı cisim, Hırvat kalecinin yüzüne geldi. Çenesi kanayan ve bu bölgeye pansuman yapılan Livakovic, oyuna devam etti. 


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