100. yıla yakıştı

18 Nisan 2023 Salı

Yılların yatırımı nihayet şampiyonlukla taçlandı. 2017 yılında erkeklerde Euroleague kupasını müzesine götüren Fenerbahçe, bu kez kadınlarda Euroleague’i kazanarak hem erkek hem kadın basketbolunda Avrupa’nın zirvesine çıkan ilk ve tek takım oldu. Son 11 yılda 9. kez Final-Four’da oynama başarısı gösteren, sonuncusu geçen yıl olmak üzere tam dört kez finalde kaybeden Sarı-Lacivertliler, yıllardır özlemini çektiği kupaya Yenişehir’i 99-60 yenip görkemli bir performans eşliğinde kavuştu. Bu aynı zamanda dünyada kıta şampiyonluklarında da basketbolda bir ilk olarak tarihe kazındı. Bu işler kolay olmaz. Emek ister, alın teri ister. Fenerbahçe inandı başardı. Şampiyonluğun Cumhuriyetin 100. yılına denk gelmesi zaferi daha anlamlı hale getiriyor.

KOÇ KUPAYI ÖPTÜ

Sporcular maç sonrası uzun süre taraftarlarıyla birlikte salonda kalarak kupanın doyasıya tadını çıkardı. Başkanlığı döneminde ilk kez Euroleague’de bir kupa kazanmanın mutluluğunu yaşayan Ali Koç, seremoniye katılmak istemedi. Kaptan Olcay Çakır Turgut’un ricasını kırmayan Koç, daha sonra takımın yanına gelerek kupayı öptü oyuncularıyla sevinci yaşadı. Finalde 35 sayıyla oynayarak Euroleague finalleri tarihinde bir maçta en yüksek skora ulaşan oyuncu olan Breanna Stewart, aynı zamanda Final-Four’un MVP’si seçildi.

TARİHE GEÇTİLER

Kadın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Avrupa şampiyonu oldukları maç sonrasında şu düşüncelerini paylaştı: “Burada emeği hocamız, oyuncularımız, tüm kadro veriyor. Bu kadro tarihe geçti. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında bu şampiyonluk bizler için çok anlamlı oldu. Camiamıza armağan olsun.”

OYUNCULAR ZAFERİ YORUMLADI

ÇAKIR: ÇOK ÇALIŞTIK

Olcay Çakır: Maç boyunca da birçok kez gözyaşlarımı tutamadım. Bunun tarifi yok. Buraya gelmek için, bu kupa için çok çalıştık. Ben 15 senedir Fenerbahçe’de oynuyorum ve A takıma çıktığımdan beri her sene 4’lü finaldeyiz, 8’li finaldeyiz. Benim en çok hayalini kurduğum şeylerden biriydi. Takımımla gurur duyuyorum.

Stewart: Fenerbahçe’de oynamak başka bir kulüpte oynamaya benzemiyor. Çok mutluyum. Sürekli arkamızda olan taraftarlar, bize büyük destek veren ekip var.

Iagupova: Şu an kalbim ve beynim patlamak üzere. Hayatım boyunca bunu bekledim. Başka bir şey hissedemiyorum.

Sabally: Fenerbahçe için, taraftarımız için çok mutluyum. Bu kulüp en iyisini hak ediyor.

‘BAŞKANA TEŞEKKÜRLER’

Fenerbahçe Başantrenörü Marina Maljkovic, “Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Hem çok iyi bir insan hem de spordan iyi anlıyor. Sonrasında Fenerbahçe ailesine teşekkür etmek istiyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. En büyük krediyi ise oyunculara vermek istiyorum. Benim sistemimi ilk günden beri kabul ettiler, sorgulamadılar ve bizi buraya şampiyon olmaya getirdiler” ifadelerini kullandı.