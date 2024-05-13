Hilmi Türkay
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Heba olan 1 yıl daha

13 Mayıs 2024 Pazartesi

Fenerbahçe’de bir yıl daha heba oldu. 4 kupalı başlangıç hüsranla son buldu. Yanlışlar her zamanki gibi yine diz boyu yaşandı. Bu hataları saymakla bitiremeyiz. Teknik direktör İsmail Kartal her kulvarda iyi başladığı maratonu sonlandıramadı. Gönül isterdi ki bir kupa alınsın. Olmadı. Kupalar hep amatör branşlardan geldi. Futbolun yeri başka. 

Başkan Ali Koç kararlarıyla gidişatı olumsuz etkiledi. Koç, kavgacı ve inatçı kimliğini bırakıp işine odaklansaydı durum çok daha farklı olabilirdi. Diğer hatasını Jorge Jesus’u göndermekle yaptı. Jesus döneminde ikinci sınıf topçular alınmıştı. İsmail Hoca’da yıldızlar transfer edildi. Neye yaradı? Son zamanlarda yabancılarla Kartal arasında anlaşmazlıkların olduğunu öğrendim. Bazıları, sportif direktör Branco'ya İsmail Hoca’yı şikâyet etmişler. Daha fazla detaya girmek istemiyorum. Hele bir sezon sonlansın. Çünkü her şeyin yeri zamanı var. 

Kaybedilen maçlar ortada. Galatasaray fırsatı iyi değerlendirdi. Bir ay sonra kulübün başkanlık seçimi olacak. Ali Koç yeniden aday olduğunu duyurdu. Önceki gün, adaylığını açıklayan Sadettin Saran ile Koç bir araya geldi ve görüşme sonrasında Saran çekildi. Kulislerde Aziz Yıldırım’ın seçime girme ihtimali olduğu konuşuluyor. Adaylık konusunda bu hafta kritik. 

Kayserispor maçı kazanıldı ama ne işe yarar. Puan farkı hâlâ 6. Bu pazar derbi var, Galatasaray’a şampiyonluk için beraberlik bile yetiyor. Bu kadar hüsranın ve taraftar tepkisinin arasında bakalım Fenerbahçeli futbolcuların derbi performansı nasıl olacak?


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