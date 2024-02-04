Hilmi Türkay
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Adım adım

04 Şubat 2024 Pazar

F.Bahçe, İsmail Kartal yönetiminde bu sezon birçok alanda rekorları altüst etti. Ama yeterli değil. Önemli olan ligi mutlu sonla bitirebilmek. Başkan Ali Koç’un bu yıl son senesi. Kupa kaldırarak veda etmek istiyor. Sadettin Saran bu göreve hazır. Aziz Yıldırım’ın ismini ortaya atanlar var. Yıldırım’ın adaylığa soyunması zor bir ihtimal. Ara transferde Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü’den sonra İsmail Hoca’nın forvete düşündüğü iki isim var: Pendikspor’dan Erencan Yardımcı ve Karagümrük’ten Serdar Dursun. Genç Bartuğ Elmaz Sivasspor’a, Emre Mor Karagümrük’e kiralık verildi. Crespo, Vallecano’ya gitti.

Antalyaspor’un mücadelesi için söyleyeceklerim; ilk 30 dakika ev sahibi ağırlığını fazlasıyla hissettirdi. Sonra F.Bahçe alıştığımız oyunuyla maça ortak oldu. Top iki kale arasında hiç durmadı. Cengiz Ünder yine çıktı sahneye. Klas bir gole imza atıp perdeyi açtı. Batshuayi kapanışı yaptı. Kolay maç, zayıf rakip yok. Hepsi istim üzerinde. Ancak hangi takım olursa olsun F.Bahçe’ye karşı daha başka oynuyorlar sanki. Nedeni bilinmez... Sarı-Lacivertliler hedefe adım adım yürüyor.


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