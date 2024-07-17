F.Bahçe ve transfer

17 Temmuz 2024 Çarşamba

Fenerbahçe, Batshuayi ile yollarını ayırdı, yerine Cenk Tosun’u transfer etti. Belçikalı golcünün ayrılığına eminim ki sevinen değil üzülen olmuştur. Geçen sezon Batshuayi, ligde 12 gol atarken, 1 de asist yaptı. Karnesi başarılı. Teknik direktörler, oyuncular değişir bunlar futbolun içinde var. Batshuayi; Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş’ta kiralık forma giydikten sonra 2022’de F.Bahçe’ye katıldı. İki sezon F.Bahçe formasını giydi şimdi yeni adresi Galatasaray. Okan Buruk, Icardi ile Batshuayi’yi beraber oynatırsa Cim-Bom gol yollarında büyük iş yapar.

Peki Batshuayi neden F.Bahçe ile devam etmedi? Sezon sonu bazı futbolcularla görüşüldü, biri de Batshuayi’ydi. Başkan Ali Koç’un katıldığı toplantıda F.Bahçe, futbolcuya 3 sezon için toplam 10 milyon Avro teklif etmiş. O da 12’de ısrar etmiş. Koç, Mourinho’ya gelişmeleri aktarmış, hocanın kalsın demesi halinde Batshuayi’nin istediği 2 milyon Avro’luk farkı cebinden karşılayabileceğini söylemiş. Mourinho, başkana Belçikalının kaç yıldır F.Bahçe’de oynadığını sormuş. Aldığı yanıt “2 yıl” olunca, Portekizli “Madem iki yıldır sizinle ve hâlâ para hesabı yapıyorsa görüşmeyi noktalayın” demiş. Bu işler tek taraflı olmamalı. Yeri geldiğinde futbolcu da fedakârlıktan kaçmamalı. Bu şu demek; kimsenin formayı sevdiği yok. Tribünlerin karşısına gelip şov yapmak, armayı öpmek tamamen göstermelik, kandırmaca. 6. hafta Kadıköy’de oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisi yine birçok şeye gebe. Batshuayi o gün geldiğinde belki de bugüne kadar oynadığı en zor karşılaşmalardan birine çıkacak. Tepki görür mü görür. Tepkiler karşısında ne yaptım diye kendisini sorgular mı hiç sanmıyorum. Yabancı paradan başka bir şey düşünmez.

Diğer tartışılacak konu yeni transfer Cenk Tosun. 33 yaşındaki oyuncu geçen sezon Beşiktaş’ta vasatın üzerine çıkamadı. Yöneticilerin futbolcuyla masaya oturmamasının baş nedeni bu. İstikametin hızlıca F.Bahçe’ye dönmesi enteresan. Daha önce adımlar atılmış olmalı. Peki bu transferi kim istedi? Mourinho’nun Cenk’i istediğini sanmam. Hoca diğer transferler Levent ve Oğuz’u da nereden tanır? Dünya çapında teknik adam gelmiş peşinden yıldızlar beklenirken yapılan transferlere bakın. Mourinho’yu getirmek büyük iş. Kabulüm. Aziz Yıldırım’a teşekkürler. Yıldırım, Jose Mourinho ismini ortaya çıkarmasaydı İsmail Kartal’la devam edilecekti. Avrupa ve lig için geri sayım başladı. Fenerbahçe taraftarı haklı olarak bir iki yeni yıldız görmek istiyor. Ortada henüz bir şey yok. Ne zaman bu gerçekleşir bilemiyorum. Umarım baş ağrısı olmaz. Yönetim taraftar karşı karşıya gelmezler.