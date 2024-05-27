10 yıl oldu!
G.Saray-F.Bahçe çekişmesinde mutlu sona Sarı-Kırmızılılar ulaştı. İki takım transferleriyle rakiplerinden çabuk ayrıldı. F.Bahçe bir süre önde götürdü, sonra G.Saray koltuğa oturdu, bir daha kalkmadı. Bence iki taraf da şampiyonluğu hak etti. Topladıkları puan, tüm sezonların en yükseği. F.Bahçe, Ali Koç’la en iyi transferleri bu sezon yaptı. Jesus bir yıl daha kalmalıydı. Başkan tercihini İsmail Kartal’dan kullandı. Kartal, maratonun yarısına yakınında iyi işler yaptı. Ancak takım Avrupa kupalarıyla birlikte ligde zorlanmaya başladı. Futbolculardaki düşüş İsmail Hoca’ya yansıdı. Kartal, hata üzerine hata yaptı. Kadıköy’de ve iki deplasmanda kaybedilen puanlar sıkıntı oldu. Bitime 2 hafta kala derbi ortalığı hareketlendirdi. G.Saray kutlamalara hazırlanırken F.Bahçe’nin galibiyeti işi son haftaya bıraktı. Ve dün gece. Mucizelere inanırım ama G.Saray’ın Konyaspor’a yenileceğini aklımın ucundan dahi geçirmedim. İki takıma 1’er puan yetiyordu, şampiyon G.Saray oldu. F.Bahçe bir sezonu daha hüsranla bitirdi, şampiyonluksuz geçen 10 yıl! Şimdi seçim zamanı, ya Ali Koç ya Aziz Yıldırım başkan olacak. Yapacakları ilk iş herkese zeytin dalı uzatmak olsun. Kavgayla bu gemi yürümez. Yeni teknik direktör ve transferler de şart!
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