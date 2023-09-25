Alışkanlık olmasın
Fenerbahçe açıkçası 90 dakika
boyunca çok zengin bir futbol
sergilemedi. Bunda Alanya’daki
hava sıcaklığı, yoğun fikstürün
yorgunluğu elbette etkilidir. Evet SarıLacivertliler topa daha fazla sahipti,
baskısı vardı, birkaç pozisyon da
buldu. F.Bahçe özellikle Alanyaspor’u
hücuma çıkarken top kaybetmeye
zorladı, bunu da başardı. Çünkü
F.Bahçe’nin orta sahasında Fred,
İsmail, Szymanski gibi dinamik
oyuncular var. Fred geldiği
günden bu yana sahada her
şeyini ortaya koyuyor. Stoperde
Djiku ve Becao hem uyumlu
hem de geçit vermeyen bir
görüntüde. Djiku’yu çok
beğendim. Livakovic, elit bir
kaleci olduğunu ispatladı. İlk yarıda
yaptığı kurtarış, takımın bir kırılma
yaşamasının önüne geçti. Alanyaspor
eski günlerinden çok uzaktı. Sahada
futbol ve mücadele adına hiçbir şey
ortaya koymadılar. Bazen iki pası
dahi üst üste yapamadılar. İrfan Can
Kahveci, bu sezon bambaşka bir
kimliğe büründü. Taraftar tepkisinden
sıyrılan ve sadece sahaya odaklanan
Kahveci dün de golüyle F.Bahçe’ye
hayat verdi. Şampiyonluk yolunda
bazen etkili olamadığınız maçlarda
da kazanmak çok önemli. SarıLacivertliler, Alanyaspor karşısında bu
hakkını kullandı diyelim. Ama bu durum
bir alışkanlık haline gelmemeli. Yoksa
işler sıkıntıya girer.
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