Alışkanlık olmasın

25 Eylül 2023 Pazartesi

Fenerbahçe açıkçası 90 dakika boyunca çok zengin bir futbol sergilemedi. Bunda Alanya’daki hava sıcaklığı, yoğun fikstürün yorgunluğu elbette etkilidir. Evet SarıLacivertliler topa daha fazla sahipti, baskısı vardı, birkaç pozisyon da buldu. F.Bahçe özellikle Alanyaspor’u hücuma çıkarken top kaybetmeye zorladı, bunu da başardı. Çünkü F.Bahçe’nin orta sahasında Fred, İsmail, Szymanski gibi dinamik oyuncular var. Fred geldiği günden bu yana sahada her şeyini ortaya koyuyor. Stoperde Djiku ve Becao hem uyumlu hem de geçit vermeyen bir görüntüde. Djiku’yu çok beğendim. Livakovic, elit bir kaleci olduğunu ispatladı. İlk yarıda yaptığı kurtarış, takımın bir kırılma yaşamasının önüne geçti. Alanyaspor eski günlerinden çok uzaktı. Sahada futbol ve mücadele adına hiçbir şey ortaya koymadılar. Bazen iki pası dahi üst üste yapamadılar. İrfan Can Kahveci, bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü. Taraftar tepkisinden sıyrılan ve sadece sahaya odaklanan Kahveci dün de golüyle F.Bahçe’ye hayat verdi. Şampiyonluk yolunda bazen etkili olamadığınız maçlarda da kazanmak çok önemli. SarıLacivertliler, Alanyaspor karşısında bu hakkını kullandı diyelim. Ama bu durum bir alışkanlık haline gelmemeli. Yoksa işler sıkıntıya girer.

