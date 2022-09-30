Derbi öncesi çıkan satırlar!

30 Eylül 2022 Cuma

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında pazar günü Vodafone Park’ta sezonun ilk derbisi oynanacak. Dostluk kazansın, iki taraf birbirlerini alkışlasın, heyecan tavan yapsın, olaylar olmasın dileklerinde bulunurken çarşamba gecesi maalesef hiç tasvip etmeyeceğimiz görüntüler ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli bazı taraftarlar, Siyah-Beyazlı takımın stadının önüne gelerek “Fenerbahçe” tezahüratlarında bulundu, Beşiktaş aleyhine sloganlar attı. Durumdan haberdar olan Beşiktaşlı bir grup hemen soluğu statta aldı ve kısa süre içinde taraftarlar arasında kavga çıktı. Olay sırasında grup içinden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan gruplar bir süreliğine trafiği kapattı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Bakıyorum da kavgaya karışanların büyük çoğunluğu gencecik çocuklar. Neyi paylaşamıyorsunuz? Pandemiyle birlikte toplumun psikolojisi bozuldu ancak bu gibi durumlarda kendimizi frenlemek zorundayız. Örnek duruş sergileseniz ne kaybedersiniz? Öfkenin, kinin, vurmanın, kırmanın, çevreye zarar vermenin kime ne faydası var? Ne güzel bir süre durmuştu bu ve benzeri olaylar. Şimdi yeniden hortladı. Hiç hoş değil. Seyircili derbiler bize gelmez. Daha maç başlamadan şu rezilliğe bakın.