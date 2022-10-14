Emin adımlarla
Jorge Jesus için her maç o kadar önemli ki Portekizli hoca tamamen kazanmaya odaklı bir takım yarattı. İlk 11’de sahaya çıkan ve yedek bekleyen her oyuncu, bu durumun gayet farkında. Larnaca, İstanbul’daki karşılaşmada çetin ceviz olduğunu ispat etmişti. Enerjik bir ekip, sert oyunu benimsiyor. F.Bahçe’nin rakibiyle oynadığı iki maç da zor geçti. Sarı-Lacivertliler buna rağmen iki mücadelede de sahadan istediğini aldı. Elbette dünkü karşılaşma Arda Güler’in 11’de çıkmasıyla herkesi bir başka heyecanlandırdı. Genç yetenek oyunda kaldığı 69 dakika boyunca hücumda etkili işler yaptı, pasları, çalımları görülmeye değerdi. Umarım Jesus, Arda Güler’e daha fazla forma şansı verecektir. Altay’ın formsuzluğu halen sürüyor. Karagümrük maçından sonra Larnaca karşısında penaltı yaptırması akıl alır gibi değil. Altay, F.Bahçe için çok önemli bir oyuncu ama biraz dinlendirilse hem kendisi hem takım için daha iyi olacak gibi. Jesus’un 69. dakikada Batshuayi, Valencia ve Osayi’yi oyuna alması sonuç getirdi. Sarı-Lacivertliler rakip kalede daha baskılıydı, kazanılan penaltıyı Batshuayi gole çevirip 2-1 üstünlüğü sağladı. Peşine Valencia bir penaltı kaçırdı, bu da Ekvadorlu golcünün nazar boncuğu olsun. 4 maçta 10 puanla UEFA Avrupa Ligi’nde tur atlayan F.Bahçe, bu kulvarda da emin adımlarla yoluna devam ediyor.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Video Haberler
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Çelebi' yorumu
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- Öğrencilere dağıttılar: 'Seks için zile bas'
- İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Enginyurt'tan 'Sedat Peker' açıklaması
- Mola'dan kendisini ti'ye alan Tansu Dayan'a yanıt
- Ehliyet yenileme için son günler...
- Nisa Mihriban bebekten kahreden haber
- Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması