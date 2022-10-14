14 Ekim 2022 Cuma

Jorge Jesus için her maç o kadar önemli ki Portekizli hoca tamamen kazanmaya odaklı bir takım yarattı. İlk 11’de sahaya çıkan ve yedek bekleyen her oyuncu, bu durumun gayet farkında. Larnaca, İstanbul’daki karşılaşmada çetin ceviz olduğunu ispat etmişti. Enerjik bir ekip, sert oyunu benimsiyor. F.Bahçe’nin rakibiyle oynadığı iki maç da zor geçti. Sarı-Lacivertliler buna rağmen iki mücadelede de sahadan istediğini aldı. Elbette dünkü karşılaşma Arda Güler’in 11’de çıkmasıyla herkesi bir başka heyecanlandırdı. Genç yetenek oyunda kaldığı 69 dakika boyunca hücumda etkili işler yaptı, pasları, çalımları görülmeye değerdi. Umarım Jesus, Arda Güler’e daha fazla forma şansı verecektir. Altay’ın formsuzluğu halen sürüyor. Karagümrük maçından sonra Larnaca karşısında penaltı yaptırması akıl alır gibi değil. Altay, F.Bahçe için çok önemli bir oyuncu ama biraz dinlendirilse hem kendisi hem takım için daha iyi olacak gibi. Jesus’un 69. dakikada Batshuayi, Valencia ve Osayi’yi oyuna alması sonuç getirdi. Sarı-Lacivertliler rakip kalede daha baskılıydı, kazanılan penaltıyı Batshuayi gole çevirip 2-1 üstünlüğü sağladı. Peşine Valencia bir penaltı kaçırdı, bu da Ekvadorlu golcünün nazar boncuğu olsun. 4 maçta 10 puanla UEFA Avrupa Ligi’nde tur atlayan F.Bahçe, bu kulvarda da emin adımlarla yoluna devam ediyor.