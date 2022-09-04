Goller şık ama

04 Eylül 2022 Pazar

Jesus, Konyaspor mağlubiyetinin yaralarını sarmış. F.Bahçe, Kayserispor karşısında taraftarlarının desteğiyle özellikle ilk yarım saat ön alan baskısını eksiksiz yaptı, coşkulu oynadı. Kayserispor, yarı sahasından çıkamadı, sürekli pas hatası yaptı. Sarı-Lacivertliler, beklenen üretkenlikte olmasa da Pedro ve King ikilisi uyumluydu. Merkezde Crespo’nun etkili oyunu, Arao’yu da rahatlatıp ön plana çıkmasını sağladı. Ama İrfan Can’ı tutuk bulduğumu söyleyebilirim. Pedro, şık topuk pasıyla atağı başlattı, ofsayttan kaçtı, iyi kontrol ve düzgün vuruşla golünü attı. Brezilyalı oyuncu, sahadaki varlığıyla kalitesini çok net belli ediyor. Fiziksel açıdan daha iyi hale geldiğinde F.Bahçe’nin en büyük hücum gücü konumuna geçecektir. Sakatlıktan dönen King, şık bir vuruşla ağları havalandırdı. Ancak koca maçı tek şutla tamamlayan Kayserispor karşısında bu skor olmazdı. Sarı- Lacivertliler henüz ışılmadıyor. Yine not düşeyim; F.Bahçe’nin savunma hattı halen oturmadı. Uyum sorunu sürüyor. 2-0 önde olunmasına rağmen arkaya atılan toplar sürekli tehlike sinyali veriyor. Yine de Luan Peres’in konsantrasyonunu beğendim.