Harikasın Muhammed

20 Ağustos 2021 Cuma

F.Bahçe, Helsinki maçıyla tam 2 yıl 5 ay 29 gün sonra Avrupa arenasına çıktı. Sarı-Lacivertliler, 2018-19 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA son 32 turunda Zenit’le karşılaşmıştı. Finlandiya’da ligler başlayalı 16 hafta olmuş. Helsinki’nin 41 puanla liderlik koltuğunda oturduğunu gördüm. En yakın rakibiyle arasındaki fark şimdiden 9 olmuş. F.Bahçe’yi irdelediğimizde son 7 yıldır şampiyonluğa aç. Her sezon başında “Bu yıl olacak” denilse de sonuç hep hüsranla noktalandı. Bu sezon teknik direktör değişimi dışında çarpıcı transferler göremedik. Son gelişmeler Sadık 8 milyon TL alacağından vazgeçip eski takımı Malatya’ya döndü, Ozan ise Watford’a kiralandı. Biliyorsunuz Caner Erkin, Sinan Gümüş ve Thiam da kadro dışı. Bu Vitor Pereira’nın operasyonu mu, yoksa Ali Koç’un hocaya diretmesi mi? Kafamda soru işaretleri çok.

Yönetim şu santrfor merkezini çözmeli. Avrupa arenasına çıkıyorsunuz, ayıp. F.Bahçe seyircisi takımını özlemiş görünmedi. Eskisi kadar ateşli değildi. Mücadele vasatın üzerine hiç çıkmadı. Avrupa değil, sanki mahalle maçı izledik. Dünya yıldızı Mesut’un yapamadığını alt yapıdan Muhammed Gümüşkaya yaptı, harika bir gol attı. Böyle gençlere ihtiyacımız var. Hepsi geleceğimiz. Aferin sana çocuk!