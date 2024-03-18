Her şey bitti derken...
Bir tarafta üçüncülük ve Ziraat Kupası hedefi olan Trabzonspor diğer yanda şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ve Konferans Kupası’nda çeyrek final yapmış Fenerbahçe. Kadıköy’deki ilk maç 3-2 Bordo-Mavililerin olmuş, Fenerbahçe ilk yenilgisini almıştı. O gün bugün SarıLacivertliler bir daha yenilmedi. Karşılaşmanın oynandığı Papara Park Stadı’nın zemini bugün Türkiye’deki en iyi zeminlerden. Öyle statlarımız var ki top oynanmıyor, futbolcuların sakatlanmamaları mucize.
İki rakip arasındaki mücadelede F.Bahçe tartışmasız üstün taraftı. İlk 45 dakikada Fred iki gole imza attı. Birincisine şapka çıkartılır. İsmail Kartal’a tribünlerden isabet eden cisim hoş değil. Maç içinde buna benzerlerini yaşadık. Hakem Halil Umut Meler zaman zaman oyunu durdurmak zorunda kaldı. Anons yapıldı. Şiddet öfke yersiz. Abdullah Avcı derslerine iyi çalıştığını söylemiş olsa da sahada futbolcularının üretken olmadıklarını gözlemledim. Pozisyona girdikleri nadirdi. İkinci yarı ibre ev sahibine döndü. Fenerbahçe nasıl hız kesti anlamadım. Peşpeşe iki gol yediler. Olacak iş mi? Her şey bitti derken Batshuayi golüyle sahne aldı. Helal sana.
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