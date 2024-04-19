Yazık oldu!
Yarı final umuduyla geldim
stada. Heyecanlıydım, bir
o kadar da stresli. Yerime
geçtikten sonra önce tıka
basa dolan tribünlerdeki
coşkulu tezahüratlara kendimi
odakladım. Harika atmosfer
vardı. 12. adam hazırdı maça.
Teknik direktör İsmail Kartal,
Atina’da yaptığı kadro hatasını bu
kez tekrarlamadı. Eleştirmiştim
ilk maç sonrası. Kızmış
Sarı-Lacivertlilerde uzun
süredir sakat olanlar bir iki
günde nasıl hazır hale geldi
şaşırmadım değil. Takım
doktorunu anlamakta güçlük
çekiyorum. Mücadeleye iyi
başladık. Susmayan seyirci
topluluğu. Her şey yolunda. Gol
lazım. Onu da başarıyoruz İrfan
Can Kahveci ile. Rakibi kenara
atmayalım ofansif yönü çok güçlü.
Dakikalar ilerledikçe maç kora kora
dönüşüyor. Hata yaptığımız
anlar oluyor. Fred, Dzeko ve
Tadic biraz tutuk. Hakem harika. Her
şeye düdük çalmayıp oynatma taraftarı.
İkinci yarı ise bambaşka bir F.Bahçe var
sahada, maçın kontrolü Olympiakos’un
eline geçiyor. Yunan ekibi tehlike
geliyor kalemize. Livakovic’in çok kritik
bir kurtarışı var. İsmail Hoca, ikinci
yarı toparlanan Fred ile mücadelenin
en etkili isimlerinden İrfan Can’ı niye
çıkardı anlamadım. Herhalde sarı kart
ceza sınırında olduklarındandır! Sonlara
doğru baskıyı artırsak da maç uzatmaya
gidiyor. 103’te önce Livakovic, sonra
direk, ardından çizgide Djiku... Yürekler
ağızda. Ve penaltılar... Tadic, Cengiz,
Bonucci gibi tecrübeli isimler penaltı
kaçırırsa tur da gider kupa hayali de...
Livakovic 2 penaltı çıkardı daha ne
yapsın? Çok yazık oldu Fenerbahçe’ye
hem de çok...
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