Hilmi Türkay
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Uyanış

15 Nisan 2024 Pazartesi

Fenerbahçe, Karagümrük’le oynarken bir taraftan da perşembe gecesi Olympiakos’la yapacağı rövanşı düşünüyordu. Sarı-Lacivertliler, ilk maçı 3-2 kaybetmişti. Turu geçeceğimizi umut ediyorum. İnancım yüksek. Her zamanki gibi 12. adam en büyük güç olacak. İsmail Kartal, sahaya çıkardığı 11’de hata yapmasaydı biz Atina’da da kazanabilirdik. Hocanın bu ilk hatası değil. Yardımcıları da yetersiz. Takım güçlüyse kenar ekibi de güçlü olmak zorunda...

Karagümrük-F.Bahçe mücadelesinin ilk bölümünde Sarı-Lacivertliler sanki uyku hapı içmiş gibiydi. Bir kez pozisyona girdiler. Olacak şey mi bu? K.Gümrük coşkuluydu. Attıkları golün dışında Livakovic iki topu çıkarmasa soyunma odasına daha farklı skorla gidebilirdi. Krunic ıslıklandı. Batshuayi girdi uyuyan takım uyandı. Farklı bir uyanış oldu. Önce Dzeko sonra Batshuayi (penaltıdan) kısa sürede 2-1’e taşıdı skoru. Futbolda yenikken galip duruma geçmek çok önemlidir. F.Bahce bunu başardı. Kaleci Livakovic’i eleştirenlerdenim. Ama dün geceki kurtarışlarıyla hakkını yemeyeyim. Üç puanda rolü fazlaca.


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