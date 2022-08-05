Hızlı oyun ve 3 gol

05 Ağustos 2022 Cuma

Fenerbahçe, bir hafta önce Dinamo Kiev’e elenmenin yarattığı olumsuz havayı Slovacko karşısında atmış göründü. Elbette takımın motivasyonunun üst seviyede olmasında Kadıköy’ün atmosferi etkiliydi. Sarı-Lacivertliler, Jorge Jesus’un istediği gibi karşılaşmaya baskılı başladı. Bunun sonucunu Emre Mor’un 17. dakikada kilidi açan golüyle de aldı. Emre, hücumda istekli, tempolu, rakibi yıpratan görüntüdeydi. Bu performansı sürerse Jesus’un vazgeçilmezi olur ama savunma yönünü geliştirmeli. Emre’ye, Lincoln Henrique de eşlik edince mücadale Çekya ekibinin yarı sahasında geçti. Lincoln, ilk yarı biterken frikikten öyle bir gol attı ki herkesi ayağa kaldırdı. Skor üstünlüğünü ele alan Fenerbahçe, oyunu istediği gibi yönetti. Düşünün genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin’e sadece 1 kez top geldi. Fenerbahçe’nin ilk 11’indeki yeni oyuncu sayısının fazla oluşu beraberinde bir uyum sorunu getiriyor. Jesus’un hızlı futbol isteği takım üzerinde çok belirgin. Lincoln Henrique, 81’de yine sol ayağıyla ceza sahası dışından kaleciyi avlayıp skoru 3-0 yapınca rövanş öncesi tur artık Sarı-Lacivertlilerin dedik.