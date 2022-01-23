23 Ocak 2022 Pazar

Kar yağışıyla beraber yaşanan olumsuz hava koşulları yurdun dört bir yanını etkiledi. Tedbir alanlar için sıkıntı yok ama almayanlar elbette zor durumlarla karşı karşıya kalıyor. Sivas-Fenerbahçe maçı -4 derecede oynandı. Şehir beyaz örtüyle kaplıydı ama Sivas 4 Eylül Stadı, alttan ısıtma sistemi sayesinde kar yağışından etkilenmedi. 5 yıl önce hizmete giren 27 bin 532 seyirci kapasiteli bu stat modern görüntüsünün yanı sıra kıştan etkilenmeyen düzgün zeminiyle ön plana çıkıyor. Bir önemli husus, kış aylarında zemine yaklaşık 18 derecelik ısı verilerek çimler canlı tutuluyor. Sivas bu konuda Türkiye’de sınavı geçen en önemli illerden biri. Bu soğuk havalara rağmen hazırlıklarını iyi yapan, sıkıntı oluşmadan maçların tehir veya iptali gerçekleşmeden müsabakaların oynandığı bir şehir. Mecnun Başkan ve ekibini tebrik ediyorum. Fenerbahçe’nin gidişatı sevindirici. Futbolcular toparlanmaya başladı. Hepsi arzulu, istekli. İsmail Hoca’nın konuşmaları belli ki etki yapmış. Kartal, eminim bu takımı çok daha ilerilere taşıyacak. Yeter ki oyuncu topluluğu yaptığı işi önemsesin. Antalya’daki bir haftalık kamp elbette işe yarayacak. Zajc’ın attığı golde güzel bir takım organizasyonu gözlemledim. Fenerbahçe’nin kontrolünde olan oyun ikinci yarının başında tersine döndü. Sivas sazı eline aldı. Bunalttı, baskı kurdu. Hatta 2 şutu direkten döndü. Henrique frikikten harika bir gol attı. Berke bu golde topa müdahale yapamadı. Yiğidolar çok kaçırdı. Maçı farklı da kazanabilirlerdi. İki farklı F.Bahçe izledik, sonunda taraflar birer puana razı oldu.