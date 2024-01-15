İrfan ‘Can’ verdi

15 Ocak 2024 Pazartesi

Fenerbahçe ara transfere şovla başladı. İsmail Kartal’ın kadrosunda stoperde ve 6 numarada sıkıntı vardı. Bonucci’yle stoper, Krunic’le 6 numara çözüldü. Kartal’ın bu transferlerle iyiden iyiye rahatladığını düşünüyorum. Hoca, (camia bilir) özellikle Krunic’i sezon başında çok istemiş ancak o günün şartlarında Milan’la yapılan görüşmelerde transfer gerçekleşmemişti.

Görünen o ki; bugüne kadar alınan çok sayıda oyuncunun hiçbirinde yanılma olmadı. Her biri tam isabet. Takımın gidişatı ve bulunduğu yer bize bunu net gösteriyor. Transfer listesinde iki isimden daha söz ediliyor. Bunlardan biri Partizan’dan forvet Saldanha diğeri Atletico Madrid’den stoper Çağlar Söyüncü. Çağlar için Porto ve Fulham da devrede…

Fenerbahçe bu sezon gerçek kimliğini buldu. Bugünkü başarıda başta başkan Ali Koç olmak üzere malzemecisine her birey pay sahibi. Başarıyı tek değil bir bütün olarak algılamak gerekir. Taraftarlar sakın sizleri atladığımı sanmayın. 12. adam benim gözümde her zaman bir numaradır.

Gaziantep-F.Bahçe maçında ilk 45 dakikadaki yorumum; ev sahibi daha çok savunmaya ağırlık verdi. F.Bahçe gol için sürekli yüklendi. Tek kale oynadı diyebiliriz. Belki tehlike yaratacak şutlarını göremedim ama attıkları korner sayısını doğrusu karıştırdım. Çünkü o kadar çoktu ki... Serdar sakatlandı Bonucci girdi.İtalyan’a buradan hoş geldin. Fred’e yapılan hareket penaltıydı. Hakemin kararı doğru. Bu kez Dzeko kaçırdı. Şampiyonluğa oynuyorsanız kaçırmamanız gerekiyor.Böyle fırsatlar hep gelmez. İrfan Can’ın golü F. Bahçe için hayat öpücüğü oldu. Maçın berabere bitmesi Sarı-Lacivertlileri ister istemez sıkıntıya sokacaktı. Bravo İsmail Hoca. Yaptığın olumlu değişiklikler için.