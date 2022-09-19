Kadıköy kalesi
Jorge Jesus’un Fenerbahçe’ye aşıladığı en önemli şey tempolu oyun ve devamlılık. 11’ini neredeyse her maç değiştiriyor ama futbolcular isteğinden, baskılı futboldan ve hücum iştahından hiçbir şey kaybetmiyor. Takımın fizik gücü yüksek, temaslı oyunda ikili mücadeleleri kazanıyor. Her şeyden önemlisi özgüveni yüksek bir Fenerbahçe izliyoruz. Alanyaspor, ligin kaliteli ekiplerinden ama geriden pasla oyun kurma sevdaları bitmiyor. Hele rakip sahada çok iyi baskı yapan, alan daraltan ve kısa mesafede oynayan Sarı-Lacivertlilere karşı da bu taktiği uygulayınca henüz 5. dakikada Rossi golle cezayı kesti. Sonra da fark geldi.
ALKIŞLAR CRESPO’YA
Crespo tek kelimeyle mükemmel oynadı. Tam bir görev insanı, enerjisi bitmek tükenmek bilmiyor. Dönen topları alıyor, dripling yapıyor, fırsat bulduğunda da dünkü gibi şık bir vuruşla golünü atıyor. Fenerbahçe’nin tek eksisi, haftalardır söylediğim gibi, öndeki baskılı oyunun parçası olarak savunma hattını çok ileride kurduğu için arkada boşluk vermesi. Alanyaspor da birkaç kez böyle fırsatlar yakaladı. Ancak skor yapmayı çok iyi başaran Sarı-Lacivertliler bu dezavantajını kapatmayı biliyor. Son söz; Kadıköy uzun sürenin ardından tıpkı eski günlerde olduğu gibi yeniden Fenerbahçe’nin kalesine dönüştü. Sarı-Lacivertliler şiir gibi futboluyla ve coşkusuyla zevk veriyor.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Video Haberler
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilit isim İstanbul'a getirildi
- İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting
- Haluk Pekşen'in ölüm sebebi belli oldu
- AKP'li Taşkesenlioğlu protestosu
- Soylu'dan 'soysuz' çıkışı
- O iddialar için harekete geçildi
- Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması
- Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Doluya dikkat!
- Gözaltında ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto
- Valerien Ismael hedef gösteriliyor!