Kayıp 90 dakika
Milli arada hayal ettiğimiz derbiyi maalesef sahada göremedik. Pozisyon yoktu, organize atak gelişmedi, Beşiktaş rakip kaleye tek isabetli şutunu 90+3’te bulabildi! Düşünün Siyah-Beyazlılar maçtaki tek büyük tehlikesini ise 89’da Weghorst’un direkten dönen kafa vuruşuyla yakaladı. Bolca ofsayta tanık olduk, bir de maçın sürekli durmasına. Hakem Volkan Bayarslan dengeyi tutturamadı. Hayatımızdan 90 dakikayı böylesine kötü futbolu seyretmek için heba ettik.
F.Bahçe’de İrfan Can, Pedro, Lincoln neredeyse sahada yoktu, Valencia vasattı. Jesus, nedendir bilinmez alışılmışın dışında takımı daha temkinli oynattı. Portekizli hocanın oyuncu değişiklikleri de Sarı-Lacivertlilere tempo getirmedi. Dakikalar ilerledikçe F.Bahçe 1 puana razı bir görüntüye büründü. Oysa Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş’ı deplasmanda bir daha böylesine kötü bulamaz. Jesus ve öğrencileri büyük fırsat kaçırdı. Bir de tecrübeli hoca niye Arda Güler’e hiç şans vermez anlamak mümkün değil.
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