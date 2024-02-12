Hilmi Türkay
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Sahanda yeneceksin

12 Şubat 2024 Pazartesi

Fenerbahçe karşında Alanya, Ferdi’nin hatasıyla öne geçiyor. Sonra bu skoru oyundan çalarak korumak istiyorlar. Çok abarttılar. Pes! Sarı-Lacivertiler tek kale oynuyor ama ne yapsa olmuyor. Bazen iyi mücadeleniz işinize olumsuz yansıyabiliyor. (Şutlarınız kaleyi bulmuyor, fırsatları değerlendiremiyor, çok top kaybı yapıyorsunuz gibi) Dakikalar ilerledikçe sıkıntı stres oluşmaya tribünler gerilmeye başladı. Gol ayağı Cengiz katkı yapamadı hiç. Gününde olsaydı işler zorlaşmazdı bu kadar diye düşünüyorum. 

İrfan hamlesi işe yaradı. Fenerbahçe, önce Tadic’le penaltıdan beraberliği sağladı sonra Dzeko’yla öne geçti. Herkes sevinci üzerinden atamadan rakibin beraberlik golü geldi. Bir kez daha yıkım herkes için. Seyirci sustu gardı düştü ama  üçüncü golün beklentisindeydi. Olmadı. Çok büyük fırsat kaçtı. Telafisi olur mu bilemem zor gibi. Sahandaki maçları  kazanamazsan şampiyon olma ihtimalin zayıflar. Galatasaray bu avantajı iyi değerlendirecektir.


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Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Sahanda yeneceksin

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