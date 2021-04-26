Sezonun en iyisi

26 Nisan 2021 Pazartesi

Adım adım maratonun sonuna yaklaşıyoruz. Heyecan ve gerilim arttı. Tedirginlik diz boyu. Şimdilerde bütün takımların soyunma odasındaki maç tahtalarında kocaman harflerle ‘Kaybetmek yok’ yazıyor. Hataların telafisinin olmayacağı haftalardayız. Alınacak bir puanın kıymeti fazlasıyla önemli. Bu bir puan yeri gelir şampiyon yapar, yeri gelir ligde tutunmanızı sağlar. Geçmişte örnekleri çoktur. Yeter ki kaybetmeyin. Şampiyonluk için halen Beşiktaş, Fenerbahçe, G.Saray uğraş veriyor. Trabzonspor erken havlu attı. Lider Beşiktaş 4-5 hafta öncesi kadar rahat değil. Sıkıntıları var. Fenerbahçe Emre Belözoğlu’yla zirvenin içine girdi. G.Saray üçüncü sırada. O da pes etmiyor. Düşme potasına gelince; burası fokur fokur kaynıyor. Tam 11 takımın (Konya, Rize, Antalya, Ankaragücü, Malatya, K.Paşa, Kayseri, Erzurum, Başakşehir, G.Birliği, Denizli) puanları birbirlerine çok yakın. Peki sezon sonu bir sürpriz yaşanır mı? Yani pandemiden dolayı ligden düşme kaldırılır mı? Olur da, olmayabilir de.

Geçenlerde yakın dostumdan duyum aldım. Dostum şöyle der: Küme düşme olmayacak. 21 takıma ilaveten birinci ligden üç takım dahil edilecek, toplam takım sayısı 24’e yükselecek. 12’şerli iki gruba ayrılacaklar. İki grupta ilk dört sırayı alan 8 takım lig usulü oynayacak. Takım sayısı önce 18’di 21 oldu. Şimdi 24 neden olmasın? 18 takımlı lig en makul olanıydı. 24 olmasına hiç taraftar değilim. TFF’nin en sağlıklı kararı vereceğini düşünüyorum. Düşenlere tolerans geçelim derlerse, hoş olmaz. İlerki zamanlarda da alışkanlık yapar, işin keyfi kaçar. Bekleyelim ne olacağını görelim. Şunun şurasında az bir zaman kaldı. F.Bahçe-Kasımpaşa mücadelesiyle ilgili notlarıma gelince, Emre’nin takımı yine iştahlıydı. Belli ki derslerine iyi çalışıyorlar. Sezon boyunca bu kadar pozisyona girdikleri, kaleye şut çektikleri maçı hatırlamıyorum. Valencia gollerine, Caner asistlerine devam ediyor. Kasımpaşa golünde Harun’un hatası yenilir yutulur değil. Bir de penaltı yaptırdı. Ya bu maç beraber bitseydi? Szalai Sarı-Lacivertlilerin en iyi transferi. Attığı kafa golü 10 puanlık. Fırat Aydınus’un 2 penaltı kararı doğru. F.Bahçe hafta içi Alanya deplasmanına gidecek.