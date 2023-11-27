Zordan dönüş

27 Kasım 2023 Pazartesi

F.Bahçe ve G.Saray arasındaki söz düellosu durulmuşken bu kez Sarı-Lacivertlilerle MHK Başkanı arasındaki gerilimi izler olduk. Olay Ali Koç’un Ahmet İbanoğlu’na “Omurgasız” demesiyle başladı. MHK Başkanı’nın istifa etmesi istendi. İbanoğlu hakaret saydığı bu durum için suç duyurusunda bulundu. MHK tarafından F.Bahçe maçlarına verilecek hakemler tartışmalı düdükler çalarsa hiç şaşırmam. Bugüne kadar çok çaldılar ama şimdi daha beteri olur. Hafta içi aralarında Ali Şen, Vefa Küçük, Abdullah Kiğılı gibi isimlerin bulunduğu 43 eski yönetici yazılı açıklamayla MHK Başkanı’nı istifaya çağırdı. Bakalım düellonun galibi kim olacak acaba?

Milli ara bitti lige döndük. Bu süreçte Fenerbahçe’nin sakatlarından iyi haber gelmedi. Doktorlar tedavilerini hızlandırsınlar. Djiku, Becao, Fred ve Serdar Aziz’den yoksun Fenerbahçe gücünden çok şey kaybetti çünkü. Karagümrük karşında ilk bölümde kopuk kopuk oynanan oyun, yerini bulmayan paslar futbolcuların birbirleriyle anlaşmazlığı, kaleye şut dahi çekilmemiş olması göze çarptı. Bunlar yaşanırken gol yemesi bizleri şaşırtmadı. Karagümrük takımı entresandır bir hücumunda golü buldu. Fenerbahçe silkinmek zorundaydı. Buna mecburdu... Soyunma odasından farklı dönüş yaptığını gördüm. Az hata, kontratağı bol oyun, kısa zamanda araya sıkıştırılan 2 gol. Seyirci faktörünün rolü büyüktü elbette. Futbolda 3 puan önemlidir. Fenerbahçe bu puanı aldı ama mücadele olarak sevenlerini pek mutlu ettiğini düşünmüyorum.