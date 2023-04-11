Zoru başardı

11 Nisan 2023 Salı

İkitelli bölgesinde 80 bin kişi kapasiteli Olimpiyat Stadı yaptık. Hayata geçiş tarihi 31 Temmuz 2002 yılıdır. Amacı Olimpiyat Oyunlarına hazırlık projesi kapsamında Türk atletizmine ve Türk futboluna katkı sağlamaktı. İlk heyecanımızda sınıfta kaldık. O günün koşullarında düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda kırılan rekorlar stadın rüzgâr alması nedeniyle geçersiz sayıldı. Bir daha koşanı görmedim. Futbola gelince; Avrupa Şampiyonlar Ligi finali dışında burası hiç dolmadı. Çünkü yeri sıkıntılı. Trafiği problem. Burada maç izlemek için bir mesai saatinizi harcamanız gerekiyor. Unuttum. Olumsuz hava koşullarını da ekleyeyim. İzleyene tam bir işkence. Dün gece olduğu gibi. Tribünlerin yarısı her zaman kapalıdır. Kapılardaki kilitler açılmaya açılmaya pas tutmuş. Bazı yerler var ki çürüme noktasında. Karagümrük sahası olmayınca zorunluluktan karşılaşmalarını bu statta oynuyor. O da 15 günde bir. Mega stadı kendi haline terkettik. Güzel yanı şu anki görüntüsüyle en çok kuşlara yarıyor. Yeşil alan kuşlar için cennet. Hafta arasında F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus’a mayıs sonuyla iki yıllık anlaşma teklif etti. Bu teklifi ne kadar inandırıcı bilemiyorum. Çünkü araları aşırı limoni. Camiada Aykut Kocaman ve İsmail Kartal’ın isimleri dolaşıyor. Karagümrük ligimizin eskisi şimdinin (36 yıl sonra döndü) yenisi. İtalyan teknik adam Pirlo’yla çok başarılı bir ivme yakaladılar. Hem de kısıtlı bütçelerine rağmen. Alkışı fazlasıyla hak ediyorlar.

İKİ TARAFIN SAKATI ÇOKTU

Fenerbahçe, Mert Hakan, Peres, Oosterwolde, Lincoln, Batshuayi, King, Karagümrük’te Biraschi, Efecan ve Emir’den yoksun çıktı sahaya. Sakatlıklar başa bela. Toprak zeminde bu kadar sakatlanmalar olmuyordu.

F.Bahçe maçın ilk yarısı ve ikinci devresinde gece ile gündüz kadar farklı top oynadı. 45 dakika sahada gezinen takım gitti yerini rakip kaleyi abluka altına alan Sarı-Lacivertliler geldi. Sözüm Jesus’a; Zajc ve Arda’yı nasıl yedek bırakıyorsun? Bak iki oyuncunun katkısıyla zoru başarıp maçı kazandın. Artık inadından vazgeçersin...