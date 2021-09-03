Hacker’lar peşimizde

03 Eylül 2021 Cuma

Telefonlarımız elimizden düşmüyor. Araştırmalara göre günde en az üç saati sosyal medyada geçiriyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre internete sahip olan hanelerin oranı yüzde 90.

Pandemi ile birlikte alışverişimizi de internet üzerinden yapıyoruz. Banka kartıyla yapılan harcamaların bir yılda yüzde 41 artmasında en büyük etkenlerden biri bu...

Hem vatandaş hem de şirketler cephesinde alışkanlıklar değişiyor. İş dünyasında e-ticaretteki artış bir yılda yüzde 55’i buldu...

İnternet, hayatımızın merkezinde ama çok önemli sorunları da içinde barındırıyor. Örneğin ad, soyad, e-posta ve mobil telefon gibi bilgilerinizin bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildiğini öğrenseniz ne düşünürsünüz?

İnsanı ürküten bir durum ama siber saldırılar artık hayatın bir gerçeği. Tüm dünyada bankalar, online alışveriş siteleri, mağazalar hack’leniyor.

Son zamanlarda Türkiye’de Yemek Sepeti, BTC Türk, Sinoz Kozmetik ve en son MNG Kargo veri ihlaline uğradıkları açıklayan şirketler oldu.

Türkiye’de bir şirketin veri ihlaline uğradığını açıklama yetkisine Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KKVK) sahip.

Yani kurul açıklama yaparsa haberimiz oluyor. Ne kadarını duyuyoruz?

Teknoloji yazarı Füsun Sarp Nebil’in, T24 haber sitesindeki yazısında KVVK’den gelen yanıtlar ilginçti:

“Yurt dışından gelenler de dahil olmak üzere bugüne kadar kurula intikal eden başvuru sayısı 9 bin 344, bunlardan 7 bin 744’ü sonuçlandırıldı. İhlal bildirimlerinden 95 tanesi ilan edildi.”

Siber korsanların son yıllarda en büyük hedeflerinden biri ise küçük ve orta ölçekli işletmeler. Dijital dönüşüm o kadar hızlı ki adapte olmak gerçekten zor. Sigorta konusunda uzman dergilerden biri Şemsiye... Orada yer alan bir araştırma çok ilginç bilgiler veriyor.

Dünyada her 39 saniyede bir siber saldırı yaşanıyor. 2015 yılında yaklaşık 3 trilyon dolar olan siber saldırı suç maliyetinin 2021 yılı sonu itibarıyla 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. *Türkiye’de ise siber saldırıların yüzde 71’i, 100’den az çalışanı olan KOBİ’lere karşı gerçekleştiriliyor. Araştırmalara göre her iki KOBİ’den biri farklı seviyelerde siber saldırıya maruz kalıyor.

Siber saldırının faturası da ağır. Siber korsanlar ele geçirdikleri bilgiler karşılığında şantaj yapıyor. Sonuç alamadıklarında da bu bilgileri internet üzerindeki hacker forumlarında yayımlıyorlar. Kabul etmezseniz bilgiler satılıyor. Yapılan araştırmalara göre geçen yıl fidye başına ortalama 450 bin dolar istenirken bu miktar bu yıl üç kat artarak 1.2 milyon dolara kadar çıkmış.

Türkiye’de tüm işletmelerin yüzde 99.8’ini KOBİ’lerin oluşturduğunu düşünürsek tehlikenin ne kadar büyük olduğu ortaya çıkıyor!

EN POPÜLER SALDIRI OLTALAMA

KOBİ’lerin bu saldırılara karşı savunmasız kalmaması için bilinçlendirme şart. WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, 2020 yılının fidye yazılımı saldırıları açısından rekorlarla geçen bir sene olduğunu belirtiyor. Siber güvenlik risklerine karşı güçlü kalabilmek için şirketlerin acilen harekete geçmesi gerektiğini anlatıyor ve “Siber saldırganlar, kurumlardan yüksek miktarda fidye ücreti talep etmeye başladı” diyor.

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz de Türkiye’de 2020 yılında siber saldırıların yüzde 81 arttığını belirtiyor. Altıngöz, dünya devi şirketlerin tedarikçilerinden siber güvenlik riskine karşı önlem almasını isteğini belirtiyor, “Siber riskler önümüzdeki dönemde çok daha büyük rakamlara ulaşacaktır. Dünyada 6 trilyon dolarlık bir risk bekleniyor, bu rakam Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasının neredeyse 7-8 katı. Türkiye’deki sigorta bilincinin düşüklüğünü göz önüne aldığımızda bu riske hazır değiliz.”

KOBİ’lere yönelik yapılan en popüler siber saldırı türü ise “oltalama”. Komtera Teknoloji yetkilisi Gürsel Tursun şunları söylüyor:

“Pandeminin etkisiyle hizmetlerini, QR kodlar ve temassız ödeme gibi yeni teknolojilerle birleştiren KOBİ’ler bu yeni sistemlere ilişkin siber güvenliklerini sağlamakta zorluk çekiyor. Büyük şirketlere ulaşmak için fazla çaba harcamak istemeyen hacker’ler, KOBİ’leri amaçları doğrultusunda basamak olarak kullanıyor. Yapılan araştırmalar, KOBİ’lerin yüzde 85’i siber güvenlik sorunlarının işleri üzerinde ciddi olumsuz etkileri olacağı konusunda hemfikir. Yüzde 57’si de büyük olasılıkla işlerini kaybedeceklerini düşünüyor.”