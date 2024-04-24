Jale Özgentürk
Jale Özgentürk Son Yazısı / Tüm Yazıları

Nebati’den bir miras da ‘gri liste’

24 Nisan 2024 Çarşamba

Bugünlerde en fazla duyduğumuz kelimelerden biri “boykot”. Ekonomist İris Cibre’nin son derece haklı olarak gündeme getirdiği yeme içme sektörüne yönelik “protesto” önerisi, 20 günde yüzde 43 artan çimento fiyatları yüzünden şimdi müteahhitlerin dilinde.

Marketlerde etiketler anlık değişiyor neredeyse, maliyet bahanesine sığınan, vatandaşın sırtında...

Yüksek enflasyonun yarattığı belirsizlik bir yandan yoksulluğu derinleştiriyor. En önemlisi ise toplumsal bir çöküntü yaşanıyor.

İnsanlar birbirine güvenini yitirmiş durumda, hepimizde bir aldatılmışlık duygusu var.

Eski cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel’in “Enflasyon halkın düşmanıdır, ahlakı bozar. Milletleri içinden bozan bir olaydır” sözleri yeniden kanıtlanıyor.

İktidar ise sanki sorumlu kendisi değilmiş gibi “fahiş fiyat” masalı anlatıyor. “Fahiş fiyat” uygulayan cezalandırılacakmış!

Oysa bu kadar sert yoksullaşmanın asıl nedeni iktidar... 2018’den itibaren başlayan “tek adam” rejimi. En büyük darbenin geldiği tarih ise “faiz neden enflasyon sonuç” iddiasıyla ortaya atılan “nas” dönemi...

Rakamları bir daha hatırlatıyorum. Aralık 2021’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilen Nureddin Nebati ile faiz indirme dönemi başlarken dolar 13.40 TL, enflasyon 22, faiz ise yüzde 15 idi.

Bugün dolar 34.5 TL, enflasyon yüzde 68.5, faiz yüzde 50.

Ağır faturanın mimarlarından Nureddin Nebati’nin döneminde Türkiye’yi zora sokan bir önemli gelişme daha oldu. Türkiye 2021 yılında karaparanın aklanmasını ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için OECD Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) tarafından “gri liste”ye alındı.

RİSK PUANI 800’Ü GÖRDÜ

Bugün Burkina Faso, Bulgaristan, Kamerun, Hırvatistan, Kongo, Haiti, Jamaika, Kenya, Mali, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Vietnam, Yemen’le birlikte bu listede.

Gri listede geçen 2.5 yılda Türkiye’nin ülke risk primi (CDS) yüzde 800’lere kadar çıktı. Yani Türkiye çok yüksek faizlerle borçlanarak dış borcunu katladı. Şeffalık ve hukuk olmadığı için yabancı sermaye gelmedi.

Şimdi bu yanlış politikaları “akılcı” politikalara çevirmeye çalışan Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in en önemli çabalarından biri “gri liste”den çıkmak. Şubatta toplanan FATF Genel Kurulu’nda Birleşik Arap Emirliği listeden çıkarken Türkiye çıkamamıştı. Şimdi umut haziran ayında.

Türkiye bu kez başarır mı?

Bu soruyu Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün’e sordum. Çünkü Gün, Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasını bekleneyen Şimşek’i iyimser buluyor.

Türkiye’nin rüşvet ve yolsuzluk ile OECD’nin aradığı etkinlikte mücadele etmediği görüşünde. Gün’ün yapılması gerekenlere ilişkin yedi önerisi var:

  • Anayasanın, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları yargılamayı fiilen imkânsız kılan 105. ve 106. maddeleri değiştirilmeli.
  • Rüşvet suçlarında doğrudan dava açılması sağlanmalı.
  • Hâkimler Savcılar Kurulu’nun yapısı, tam tarafsız olacak şekilde değiştirilmeli.
  • İktidardaki siyasileri ve emirlerindeki üst düzey yöneticileri rüşvet ve yolsuzluk suçlarında kapsam dışında tutan istisnalar yasalardan ayıklanmalı.
  • Kamu görevlileri hakkında soruşturma izni şartı kaldırılmalı.
  • Yasama dokunulmazlığı yeniden düzenlenip rüşvet ve yolsuzluk suçlarında, istisnai olarak, sonradan dokunulmazlık tanınmalı.
  • Rüşvet ve yolsuzluk suçlarını yargılayacak uzman, yetkin ve tam bağımsız bir mahkeme kurulmalı.

Türkiye’de AKP’nin 22 yıllık iktidarında 10’a yakın varlık barışı çıkarıldı. Ne yazık ki son 10 yılda dünyanın uyuşturucu merkezleri arasına girdik. Güzellik salonlarıyla karapara aklandığı ortaya çıktı.

Kayıt dışı hâlâ yüzde 40’larda. Dünyanın en zenginleri arasına giren iş insanları nasıl bu kadar kısa sürede zengin olduklarını anlatamayacağı için adını gizliyor.

Şimşek’in 10 aylık karnesi Türkiye’yi “gri liste”den çıkarır mı? Meçhul!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Nebati’den bir miras da ‘gri liste’ 24 Nisan 2024
Harç bitti yapı paydos 17 Nisan 2024
Zenginlerin sessizliği 27 Mart 2024

Günün Köşe Yazıları

Altan Öymen
Altan Öymen 23 Nisan ve bir temenni...
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Eğitimdeki dinselleşme kitlesel çocuk istismarıdır!
Olaylar Ve Görüşler
Oryantalist deli gömleğinin yırtılışı - Prof. Dr. Seda Ünsar
Olaylar Ve Görüşler
Umudumuzu yitirmedik - Ensar Aytekin
Olaylar Ve Görüşler
Ulusal egemenlik anlayışı - Prof. Dr. Yakut Irmak Özden
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Süleymancıların yeni hedef
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay ABD ile Hamas gerilimi!
Sinan Meydan
Sinan Meydan 23 NİSAN'IN TARİHİ
Ataol Behramoğlu
Ataol Behramoğlu Ülkem için korkuyorum
Jale Özgentürk
Jale Özgentürk Nebati’den bir miras da ‘gri liste’
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın 25 Nisan!
Öztin Akgüç
Öztin Akgüç Yoksullaştıran dezenflasyon politikası
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Malulen ve engelli emeklilik koşulları nedir?
Evin İlyasoğlu
Evin İlyasoğlu İş Sanat’ta Igudesman’ın Beethoven’ı
Erman Kunter
Erman Kunter Final Four'un anahtarı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan 23 Nisan oturumuna gelmedi, İsmailağa 'şeyh'i Hasan Kılıç'ın cenazesine katıldı

Erdoğan 23 Nisan oturumuna gelmedi, İsmailağa 'şeyh'i Hasan Kılıç'ın cenazesine katıldı
Meteoroloji’den rüzgar ve fırtına uyarısı! Saat verildi

Meteoroloji’den rüzgar ve fırtına uyarısı! Saat verildi
Rusya-THY krizi büyüyor

Rusya-THY krizi büyüyor
Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı

Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı
İBB dava etmiş, mahkeme iptal etmişti: 'Kanal İstanbul projesi' karara rağmen sürüyor

İBB dava etmiş, mahkeme iptal etmişti: 'Kanal İstanbul projesi' karara rağmen sürüyor
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi!
İsmailağa cemaatinin yeni 'şeyh'i Hasan Kılıç hayatını kaybetti

İsmailağa cemaatinin yeni 'şeyh'i Hasan Kılıç hayatını kaybetti
Metro İstanbul’dan duyurdu: Metro Hattı’nda eğitim seferi sırasında kaza!

Metro İstanbul’dan duyurdu: Metro Hattı’nda eğitim seferi sırasında kaza!