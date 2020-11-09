İş dünyası Biden’ı bekliyor

09 Kasım 2020 Pazartesi

Türk Amerikan İş Konseyi 100 milyar dolarlık ticaret projesinde ısrar edecek

ABD’de Joe Biden’ın başkan seçilmesinin Donald Trump’la gündeme gelen ekonomik hedefleri olumsuz etkilememesi için iş dünyası proaktif olacak. Ortak yatırım hedefleri Biden’a anlatılacak.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) halkı soluk soluğa bir seçimle Cumhuriyetçi Parti Başkanı Donald Trump’ın yerine Demokrat Parti Başkanı Joe Biden’ı başkan yaptı.

Ocak ayında görevi devralacak Biden’ın seçilmesi Türkiye’yi nasıl etkileyecek? Bugünlerde siyaset ve ekonomi çevrelerinde merakla yanıtı beklenen soru bu. Türkiye ile ABD arasında Rusya’dan alınan S-400’lerin aktif hale getirilme ihtimali, Halk Bankası davası gibi önemli siyasi sorunlar var. Bu sorunların nasıl çözüleceği karşılıklı atılacak adımlara bağlı. Ekonomik ilişkiler nasıl etkilenir? Bu soruyu bir süredir ABD ile ilişkilerin geliştirilmesine çalışan iş insanlarına sorduk.

Türkiye, ABD için çok uzun yıllardır stratejik ortak olarak tanımlanıyor. ABD’nin ithalatı 1.5 trilyon dolar. Ancak iki ülke arasında ticaret hacmi yıllardır 20 milyar dolar civarında. 2019 rakamlarına göre bu rakam 20.5 milyar dolar. Bunun 10 milyar doları ABD’ye, 10 milyar doları da Türkiye’ye ait.

Bu rakamın artırılması gerektiği ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı görüşmelerde sık sık gündeme gelmiş ve 100 milyar dolar ticaret hedefi de böylece ortaya çıkmıştı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ın Donald Trump’la yakınlığının da katkısıyla bu hedefe ulaşmak için iki ülke iş dünyası raporlar, yol haritaları hazırlıyordu.

Projelerimizi anlatacağız

DEİK öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi, Uluslararası Yatırımcılar Derneği, ABFT gibi iş dünyasının temsilcileri çalışmaları tek bir çatıda birleştirmiş ve Boston Consulting Group’tan bu süreci yönetmesini istemişti.

Ayrıca pandemi sürecinde ABD’nin Çin’den yaptığı 200 milyar dolarlık ithalatı kesme kararı da Türk işdünyası için önemli bir fırsat olarak niteleniyordu. Yani iki ülke arasında atılacak doğru adımlarla hızlı büyüyecek bir ticaret imkânı söz konusuydu. Trump’la ilişkilerin gelişmesinde hayli etkin bir rol oynayan TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’a öngörülerini sordum. Türkiye’nin ABD için önemli bir ülke olduğunu anlatan Yalçındağ, şunları söylüyor:

- Yeni başkan Joe Biden tanıdığımız bir lider. Türkiye’nin önemini bilen bir lider. İki ülke arasında Donald Trump döneminde de her şey sütliman değildi. Ciddi problemler var ve olacak. Ancak bu sorunları hükümetimizin diyalog ve sabırla aşması gerek.

- 100 milyar dolarlık ticaret hedefini Donald Trump gündeme getirmişti. Yakın ilişki vardı. Ancak, bu ilişkilerin sona ereceğini düşünmek doğru değil. Trump daha bireysel davranan, yakın hissettiği kişilerle daha rahat çalışan birisi. Biden ise kurumsal çalışıyor. Ben Biden’in dışlayıcı olacağını düşünmüyorum.

- ABD’nin Çin politikaları, üretimde yerlileşme politikaları sürecek. Türkiye de Vietnam, Meksika gibi tedarikçi ülkeler arasına girme potansiyeline sahip. Biz bu projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. TAİK olarak proaktif politikalara devam edeceğiz.