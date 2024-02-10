Nilay Küçük
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14 Şubat turizmi hareketlendirdi

10 Şubat 2024 Cumartesi

Sevgililer Günü, her yıl sevgililerin birbirlerine duygularını ifade etmeleri için bir fırsat sunarken, aynı zamanda turizm sektörü için de önemli bir potansiyele sahip. Her yıl milyonlarca çift, Sevgililer Günü'nü romantik bir kaçamak yapmak veya farklı bir şehri keşfetmek için fırsat olarak görüyor. Özellikle popüler romantik destinasyonlar, 14 Şubat'ta büyük ilgi görüyor. 

14 Şubat hafta içine denk gelmesine rağmen turizm sektöründe hareketliliğe neden oldu. Yılbaşı tatili sonrası sömestr tatili ile canlanan turizm sektörü 14 Şubat'ta da bu heyacana devam ettiriyor. Sevgililer Günü tatili için favori konsept ise bungalov evlerde konaklamak. 

14 ŞUBAT'TA NEREYE GİDİLİR?

Sevgililer Günü'nde en çok tercih edilen yerlerin başında Sapanca geliyor. İstanbul'a yakın olması nedeniyle hafta sonu kaçamaklarının en çok tercih edilen lokasyonu olan Sapanca 14 Şubat'ta da ilk şeçenek oldu. Abant ve Kapadokya'da çiftlerin 14 Şubat için tercih ettiği lokasyonlardan. İstanbul'dan uzaklaşmak istemeyenler ise rotasını Karadeniz kıyılarına çeviriyor. Şile ve Ağva 14 Şubat'ta tercih edilebilecek en iyi noktalardan.

14 Şubat'ı yurtdışında kutlamak isteyenlerin ise tercihleri arasında Dubai, Prag ve Paris yer alıyor.

 


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