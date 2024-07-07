Günebakan diyarı Trakya'nın mavi incisi: Enez

07 Temmuz 2024 Pazar

Günebakan çiçeği diğer adı ile ayçiçeği Trakya'nın simgesi desek yanılmış olmayız. Günebakanlar, Batı Marmara'da yolculuk yaparken kafanızı nereye çevirseniz karşılaşacağınız bir tablo gibi. İşte bu sarı, yeşil manzaraların arasında ulaşacaksınız Enez'e. Enez Edirne'nin bir ilçesi İstanbul Avrupa Yakası'ndan Enez'e ulaşmak yaklaşık 3,5 saat sürüyor.

M.Ö. 13. yüzyılda Trak kabilelerinin yerleşim yeri olarak bilinen Enez, zamanla farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve günümüze kadar uzanan zengin bir kültürel mirasa sahip. Enez, Meriç Nehri'nin denize döküldüğü yerde günümüzden yaklaşık 7500 yıl önce küçük bir köy topluluğu biçiminde kurulmuş. Kuzey Batı Anadolu bölgesinde yerleşmiş bulunan Aioller bu kenti ele geçirerek Ainos adını vermişler, bugünkü Enez'i kurmuşlar.

MUHTEŞEM DENİZİ İLE SAROZ KÖRFEZİ

Ege Denizi'nin Türkiye'deki en kuzey noktası diyebileceğimiz Saros, dünyada kendi kendini temizleyerek temiz kalan beş körfezden biri. Bu körfeze kıyısı olan tatil beldelerinden biri de Enez. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Enez'in tercih edilme sebeplerinden ilki bu muhteşem denizi.

Enez'e giriş yaptıktan sonra ayçiçekleri yerini mor çiçeklere bırakıyor. Yunanistan'ın hemen yanıbaşında olması sebebiyle telekomünikasyon şirketinizden "Yunanistan'a hoş geldiniz" mesajı alabilirsiniz. Bu yüzden hattınızın yurtdışı tarifesini kapatmayı unutmayın.

ENEZ'DE NEREDE KALINIR?

Enez'de otel ve motel seçeneği çok fazla değil. Bu yüzden genelde Enez'e gelen turistler ev kiralamayı tercih ediyor. Enez çadır ve kamp meraklıları için de uygun bir nokta. Biz Altınkum Sahili'nin bulunduğu Gaziömerbey Mahallesi'nde konaklamayı tercih ettik.

Altınkum Sahili masmavi denizi altın rengi kumu ile keyifli bir plaj deneyimi sunuyor. Tam da yosun sevmeyen ve cam gibi taşsız deniz arayanlar için harika bir sahil! Aynı zamanda kumlu plajı,aniden derinleşmeyen denizi ile çocuklu aileler için de uygun bir yer. Sahilde birkaç işletme bulunuyor. Bu işletmeler şezlong ve yeme içme hizmeti de veriyor. Enez Altınkum'da iki şezlong bir şemsiye ücreti 200-250 TL arasında değişiyor. Pırlanta Plajı'nı da Enez'de denize girmek için tercih edebilirsiniz. Her iki plajda da kendi şemsiyenizi kullanabilir ve sandalyeleriniz ile oturabilirsiniz.

ENEZ'DE NE YAPILIR?

Gaziömerbey'e yaklaşık 10 dakika uzaklıkta olan Enez'in merkezinde bölgenin yerlileri yaşıyor. Burada hastane, banka ve marketlerin bulunmasının yanı sıra yemek yemek ve kahvaltı yapmak için de birkaç restoran bulunuyor. Dalyan Gölü'nün muhteşem manzarası ve gölün üstünde konaklayan flamingoları izleyerek merkeze ulaşıyoruz. Merkezde mutlaka ziyaret etmeniz gereken iki yer var: Enez Kalesi , Enez Ayosofyası. Bu iki önemli yapı yan yana bulunuyor. Tarihi öneme sahip olan bu iki yapı eşsiz bir manzaraya sahip.

Doğu Roma İmparatorluğu tarafından 12. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen "Enez Ayasofyası" olarak da bilinen yapı, Fatih Sultan Mehmet'in 1456'da Taşoz, Limni, Semadirek adalarının yanı sıra Cenevizliler'e ait Enez'i fethetmesi sonrası camiye dönüştürülmüş. Enez Kalesi ise şehrin tarihi dokusunu koruyan en önemli yapılarından biri. Kale, Osmanlı döneminde yapılmış olup Ege Denizi'nin eşsiz manzarasına hâkim bir konumda.

Akşam yemeğini yedikten sonra yapılacak en güzel aktivite ise gece pazarını gezmek. Gece pazarı da yine Enez'in turistik mahallesi Gaziömerbey'de kuruluyor.

ENEZ'E NEDEN GİDİLİR?

Öncelikle şunu söylemeliyim ki gece hayatının yoğun olduğu müzikli, partili bir tatil istiyorsanız Enez size göre değil. Kafa dinlemek, nostaljik bir tatil yapmak en önemlisi uygun fiyatlı bir seyahat istiyorsanız Enez sizin için mükemmel bir tercih olacak. Berrak denizi, yemyeşil doğası ile Enez dinlenmek için şahane bir tatil noktası. Enez, günbatımını izleyebileceğiniz en güzel yerlerden biri. Enez'e giderken yanınıza köpek maması almayı unutmayın. Çünkü Enez'de köpek popülasyonu oldukça fazla. Yemek bulmakta zorlanan köpeklerin birçoğu açlıkla mücadele ediyor. Köpeklerin birçoğu küpesiz bu da yerel yönetimin kısırlaştıma konusunda yetersiz odluğunu gösteriyor.

Enez'den dönerken Gala Gölü Milli Parkı'na uğramayı unutmayın.