Ege sahilleri neden boş kaldı?

14 Temmuz 2024 Pazar

Yaz sezonunun en yoğun geçtiği dönemlerden olan temmuz ayını ortalarına gelmek üzereyiz. Ancak tatil bölgelerinde, özellikle Ege'de turizmcilerin beklediği doluluk yaşanmıyor. Bunda tabii ki pek çok etken var.

Otel ve restoranların fahiş fiyatları son yıllarda yerli turisti oldukça zorluyordu. Türkiye'deki restoran ve otel fiyatları artık sadece yerli turistlerin değil yabancı turistlerin de cebini yakıyor. Durum böyle olunca Avrupalı turistler rotalarını İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkelere çeviriyor. Yerli turist ise deniz-kum-güneş konseptli tatilde tercihini Şarm El-Şeyh ya da Yunan adaları gibi vize kolaylığı olan ülkelerden yana kullanmaya başladı. Hatta yerli turistin Yunan adalarına ilgisi o kadar arttı ki Türk turizmcilerin Yunan adalarına kapıda vizenin kaldırılmasını talep ettiği iddia edildi. Ancak bu iddia Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya tarafından yalanlandı.

Bağlıkaya X'te yaptığı açıklamada "Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının kaldırılması ile ilgili yayılan söylentiler üzerine belirtmek isterim ki; Seyahat Acentaları olarak böyle bir talebimiz yok. Turizmde kötü bir gidişat varsa bunun çözümü rakiplerimize yapılan seyahatleri engellemek değil, turist memnuniyetsizliğinin nereden kaynaklandığını bulmaktır. Vatandaşımız kendi ülkesinde tatil yapma imkânı bulamayıp, yurtdışında tatil yapabiliyorsa, bir turizm başarısından söz etmek mümkün değildir" dedi.

SON DAKİKA İNDRİMLERİ ÇÖZÜM OLACAK MI?

Doluluk oranlarının yüzde 60'a düşmesi ile oteller de son dakika indirimleri yapmaya başladı. Tabii bu indirimlerin bazılarının erken rezervasyon kampanyalarından daha ucuza olması tatilini aylar önce satın alıp daha fazla ödeyen yerli turistlerin tepkisine neden oldu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI: HEDEFİMİZE SAĞDIĞIZ

Bir yanda fahiş fiyatlardan tatil yapamayan yurttaşlar, bir yanda işletmeleri boş kalan turizmciler varken bir açıklama da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Ersoy 5 aylık rakamlara göre yabancı turist sayısında yüzde 14 civarında artış olduğunu açıkladı. Ersoy "İlk rakamlara baktığımız zaman 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar hedefimize sadığız. Haziranda da büyüme devam ediyor" dedi. Ersoy, Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarının da Türk turizmini etkilediğini, maçların bitmesinin ardından Alman turistlerin Türkiye'ye gelmesini beklediklerini açıkladı. Ersoy aynı zamanda turizme yönelik kesin rakamların 31 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacağını açıkladı.

Turizmcilerin 2024 yaz sezonunu nasıl bir bilançoyla kapatacağı ağustos ayında kendini belli edecek.