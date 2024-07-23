Nilay Küçük
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Türkiye'nin serin yaz rotaları

23 Temmuz 2024 Salı

Türkiye'de bu yaz kavurucu sıcaklar eşliğinde devam ediyor. Özellikle İstanbul'da nem oranının artması ile beraber hissedilen sıcaklıklar dayanılmaz noktalara geldi. Öyle ki sıcaklık gece bile yeterli miktarda düşmüyor. Sıcağa doyanlar, hatta sıcaktan bıkanlar kendilerini serin noktalara atıyor. İşte bu sıcak havalardan kaçıp nefes alabileceğiniz 3 rota önerisi:

Karadeniz Yaylaları

Karadeniz Bölgesi, yemyeşil ormanları, temiz havası ve serin yaylaları ile yaz sıcağından kaçmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası. Özellikle Rize, Trabzon ve Artvin yaylaları, hem doğa yürüyüşleri hem de kamp aktiviteleri için harika fırsatlar sunuyor. Ayder Yaylası, Pokut Yaylası ve Zilkale gibi yerler, doğal güzellikleri ve serin iklimi ile ziyaretçilerini büyüler.

Toros Dağları

Toros Dağları'nda bulunan yaylalar, serin havası ve doğal güzellikleri ile yaz aylarında mükemmel bir kaçış noktası sunar. Gömbe, Aladağlar, Tahtalı, Akçatekir ve Tekir yaylaları, huzur dolu bir tatil geçirmenizi sağlar. Doğayla iç içe, serin ve keyifli bir tatil arayanlar için Toros Dağları yaylaları, unutulmaz anılar biriktirebileceğiniz ideal destinasyonlardır.

Sakarya Yaylaları

Sakarya, İstanbul'a yakın serin yaylaları ile yaz aylarında şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için en iyi noktalardan. . Akyazı ilçesindeki Sultanpınarı, Davlumbaz, Keremali, Karapınar, Çiğdem, Acelle, Turnalı yaylaları, Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası, Taraklı'daki Karagöl, Geyve'de Kırca ve Katırözü, Sapanca ilçesinde Yanık ve Soğucak yaylaları, Pamukova ilçesinde İnönü Yaylası; doğa, çadır ve karavan turizmi için oldukça uygun.


serin rota Karadeniz yaylaları

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