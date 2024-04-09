Seçimin kazananı - Doç. Dr. Hüseyin Mert

09 Nisan 2024 Salı

Seçimin kazananı Yerel seçimler, giderek derinleşen ve durdurulamayan ekonomik sorunlar ve toplumun genelini kaygılandıran rejime yönelik gelişmeler karşısında genel seçim atmosferinde yaşanmıştır. Partilerin genel mitinglerine ve yerel çalışmalarına bakıldığında gerek katılım gerekse heyecan ve coşku yönünden bir gerileme görülmektedir. Bu da siyasetçiye ve siyaset kurumuna karşı güven erozyonundan kaynaklanmaktadır.

Siyasette halkın psikolojisini ve gündemini doğru okuyabilmek son derece önemlidir. Siyasi parti lider ve önder kadrolarının seçim öncesi konuşma ve değerlendirilmelerine bakıldığında bu seçim sonuçlarının kimse tarafından öngörülemediği açıktır. Halk yaşadığı zorluklar ve bunalmışlık karşısında dikkate alınmamasına tepki göstermiş ve bu düzene hayır demiştir.

HALK ‘HAYIR’ DEDİ

İş kazalarında, maden ocaklarında ve depremde her yıl bir önceki yıla göre ölüm vakalarında artışlar yaşanmakta ve ülkemiz bu alanda olumsuz yönde rekorlar kırmaktadır. Ancak görevi sorunlara çözüm üretmek olan yönetimler; işverenlerin daha fazla kazanması adına önlemler almazken olayları kader olarak açıklamaktadır. Halkımız oylarıyla kendisi için ölüm getiren bu kirli düzene hayır demiştir.

AKP iktidarında emekliler ezilmiştir. Arka arkaya çıkartılan yasalarla yaşlılık aylığı hesaplama oranları düşürülmüş ve en son, “emeklilik maaşı asgari ücretin altında olamaz” hükmü yasadan çıkartılarak milyonlarca emekliyi muhtaç hale getirmiştir. Emekliler ayakta duramamaktadır. AKP’nin uğradığı yenilginin baş aktörleri her zaman meydanlarda direnen emekliler olmuştur.

Sendikalarca hesaplanan yoksulluk sınırı 54 bin 700TL iken 2024 yılı asgari ücreti 17 bin 2 TL olarak belirlenmiş ve milyonlarca çalışan kaderine terk edilmiştir. Giderek yükselen ve kontrolden çıkan yaşam pahalılığı karşısında yoksullaşan ve bunalan milyonlarca çalışan oylarıyla kendisi için yoksulluk getiren bu düzene hayır demiştir.

Bu düzen gençlerimizin umutlarını tüketmiş ve hayallerini ellerinden almıştır. 2019’a göre seçmen sayısı 4.337.524 kişi artmıştır. Bunların ağırlıklı bölümü yaşları itibarıyla artık seçmen olan Z kuşağı gençlerimizdir. İletişim teknolojisinin de sağlamış olduğu olanaklarla dünyayı izleyen, okuyan, araştıran ve sorgulayan gençlerimiz AKP’yi yenilgiye uğratan esas kitledir.

AKP’nin oyları yüzde 8.84 azalmıştır. Seçime katılma oranı 2019’a göre yüzde 6 dolaylarında azalmıştır. YRP seçimde yüzde 6.2 oranında oy almıştır. Bu sonuçlara göre AKP uygulamalarına tepki gösteren AKP seçmeni; ya sandığa gitmeyerek ya da gelişmeleri kendi lehine çok iyi kullanan ve organize olan YRP’ye oy vererek tepkisini göstermiştir.

Son zamanlarda yaşanılan; Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, MEB’in tarikatlara verdiği tavizler, “seçimlerde oy verilmezse hizmet gelmez” söylemi, giderek artan çocuk istismarları ve kadın cinayetleri gibi gelişmeler, toplumun genelinde geleceğe yönelik rejime ilişkin kaygıları daha da derinleştirmiştir. Bütün bu gelişmeler halkı demokrasi çizgisinde birleşmeye yönlendirmiştir.

İKTİDARA DOĞRU

Giderek derinleşen ekonomik kriz ve rejime yönelik kaygılandırıcı gelişmeler halkı bunaltmıştır. Halk bu gidişe dur demiştir. Dolayısıyla yerel seçimlerin kaybedeni AKP, galibi halktır.

Halk, AKP karşısında en güçlü seçenek olarak CHP’de oylarını birleştirmiştir. İnanıyorum ki CHP, seçim sonuçlarını fırsata dönüştürecektir. İktidar olduğu yerel yönetimlerdeki halkçı ve başarılı uygulamalarıyla, partide programsal ve yapısal yenileşme amaçlı atacağı adımlarla ve halkla kuracağı etkin ve yaygın iletişim ağıyla iktidara doğru kendini geliştirecektir.



Doç. Dr. Hüseyin Mert

