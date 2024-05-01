1 Mayıs 135 yaşında - Dr. Engin Ünsal
1 Mayıs kanla yazılmış bir emek
hareketinin anma tarihidir. İlk kez
8 saatlik çalışma günü isteyen işçiler
tarafından1856’da Avustralya’da eylem
yapılmış bunu 1886’da 1 Mayıs günü
Amerika’nın Şikago kentinde yapılan
ve 4 Mayıs’a kadar süren eylemler
izlemiştir. Eylemlerin yapıldığı Haymarket
(Samanpazarı) meydanına atılan bir
bomba sonucu polis ve işçilerden ölen
olmuş, olayın sorumlusu olarak beş
sendikacı yargılanmış ve
1877’de idam edilmişlerdir.
1889’da İkinci Enternasyonal
1 Mayıs’ı birlik, mücadele
ve dayanışma günü olarak
kabul etmiş ve o tarihten
sonra 1 Mayıs’lar tüm
dünyada dayanışma ve hak
isteme günü olarak anılmaya
başlamıştır. Bayram değildir.
Emeğin en yüce değer
olduğunu hatırlatma günüdür.
Buna göre 1 Mayıs anmaları
135 yaşındadır. Ülkemizde uzun yıllar
yasaklanmış olan 1 Mayıs 2009’da 5892
sayılı yasa ile, bayram olarak değil, resmi
tatil olarak yasal bir nitelik kazanmıştır.
EMEK BİLDİRGESİ
1 Mayıs bayram değildir. Sermayenin hiç dinmeyen sömürüsüne karşın işçi sınıfının haklı direnişinin, dayanışmasının sergilendiği, beklentilerinin yöneticilere hatırlatıldığı ve geçmiş acıların anılması gereken gündür. Sömürü bugün emperyalizmin yeni adı olan küreselleşme sürecinde çokuluslu şirketler aracılığı ile evrensel bir nitelik kazanmıştır. Bu yeni sömürü düzenine karşı işçi sınıfı 1 Mayıs’ın artçı etkisini sürdürmek ve yeni kazanımlar elde etmek zorundadır çünkü henüz hak ettiği sosyoekonomik yaşam alanını kendisi için yaratamamıştır. Bunun en önemli nedeni sendikalarımızın kendilerini ücret sendikacılığı çemberine sıkıştırmış olmalarıdır. Bu nedenle toplum içinde sayısal olarak çok önemli bir güç olan işçi sınıfının sosyal ve siyasal ortamda etkili olamamaktadır.
Bugün 4857 sayılı İş Yasası, 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası ve
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları
yasasında işçilerin çalışma güvenliği ve
sendikaların özgürlüğüne karşı birçok
madde vardır. Sendika yöneticilerimiz bu
olumsuzluklara karşı siyasal ortamda etkili
olacak eylemlerden ısrarla kaçınmakta
ve bu olumsuzluklarla yaşamaya razı
olmaktadırlar. Demokrasi ile yönetilen
tüm ülkelerin sendikaları bu konularda son
derece duyarlıdır.
Bizim siyaset fukarası sendikalarımızın
kendilerini sorgulama zamanı
gelmiştir. Var olan üç işçi
sendikaları konfederasyonu
neden 1 Mayıs’lar da ortak
bir “Emek Bildirgesi”
(manifestosu) yayımlayarak
işçi sınıfı ve sendikalar
yararına yasal düzenlemeler
istemezler. Özellikle 1 Mayıs
günü gelecek iktidardan
beklentilerini bir bildiri ile
ilan etmeleri çok anlamlı
olurdu. Konfederasyonlar
bugün Taksim anıtına çelenk koyarak veya
depremzedelere gıda yardımı yaparak
işçi sınıfına olan borçlarını ödemiş
sayılamazlar.
YENİ BİR SAYFA AÇILMALIDIR
Sendikalarımız bugüne kadar görevlerini
yerine getirememiş ve sınıfta kalmışlardır.
Eğer içinde yaşadıkları toplumun
ekonomik, siyasal ve sosyal olaylarında
etkili olmak istiyorlarsa sendikacılık
anlayışlarında yeni bir sayfa açmak ve bir
eylem planı oluşturmak zorundadırlar.
Eğer ücret sendikacılığı sarmalında
kalmakta ısrar ederlerse bir gün ancak
tarih kitaplarına konu olacaklarını
bilmeleri gerekir.
Ülkede değişim rüzgârları esmektedir.
Sendikaların da değişim zamanıdır. Umarız
işçi sınıfının yiğit mücadelelerinin anılacağı
bu önemli günde sendika yöneticileri
meydanlarda geçmişi anarak işçi sınıfının
beklentilerini dile getirirler.
Dr. Engin Ünsal
Girne Amerikan Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
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