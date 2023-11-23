23 Kasım 2023 Perşembe

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Padişah Vahdettin’e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmış.

Soyer yaptığı açıklamada, Atatürk’ün Vahdettin için Nutuk’ta söylediklerini aynen tekrarladım, diyor. Bu durumda mahkeme Atatürk’ü de cezalandırma yoluna mı gidecek?

Atatürk, Milli Mücadele’yi başlattıktan sonra, uzun süre Padişah Vahdettin’i hedefe almadı. Bu stratejik bir karardı.

Atatürk’ün Padişah Vahdettin’e ilk karşı çıkışının tarihi 25 Eylül 1920’dir.

Meclis gizli oturumunda yapılan konuşmalarda Atatürk, Vahdettin için “hain” demiştir. Yüz yıl önce yapılan bu konuşma Meclis tutanaklarına girmiştir. Bu nedenle mahkemenin Atatürk’ü de kapsayacak bir iddianame hazırlaması mı gerekecek?

Vahdettin’i sevebilirsiniz ancak Milli Mücadele’ye karşı olan karar ve eylemlerini görmezden gelemezsiniz. Gerçek tarih olayları belgelere dayanarak ortaya koyar.

Tarih mahkemeye verilemez.