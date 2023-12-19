19 Aralık 2023 Salı

Türk siyasetinde Şeyh Sait konusu yeniden gündem oldu. Her seçim öncesi olduğu gibi yine AKP kurmaylarının yarattığı bir sorun gündeme sokuldu.

Konuya kısaca bakalım.

Diyarbakır’daki kayyum belediye başkanı vali bir caddeye Şeyh Sait ismini verdi. Bir kayyum belediye başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sormadan böyle bir karar alması olanak dışıdır. Siyasi tartışma yaratacağı belli olan bir konuda kayyum belediye başkanı doğal olarak tek başına karar veremez. Konu CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel’e soruldu. Özgür Özel CHP tabanının ve büyük kamuoyunun kabul edemeyeceği orta yol bir yanıt verdi. Her zaman olduğu gibi AKP’nin tuzağına düşüldü. Şeyh Sait 1925’te İngilizlerin özendirmesi ve yönlendirmesiyle isyan başlatmıştır. Bu isyan temelde din kökenlidir ve Musul petrolleri üzerinde görüşme yapılacağı dönemde emperyalist bir İngiliz planıdır. CHP genel başkanı bu çok nazik konuda geçiştirici bir yol izleyemez. Yeni CHP genel başkanının kimseyi darıltmayacak orta yol bir yanıt vermesi yeni başlayan görevinde ilk hata olmuştur. AKP’nin tuzağına düşmüştür.

CHP genel başkanının şöyle bir yanıt vermesi daha doğru olurdu. “Şeyh Sait isyanı emperyalistlerin yarattığı ve desteklediği bir harekettir. Yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni zor durumda bırakmak amacı gütmekteydi. Seçimden önce böylesi bir tuzak olayının içine girmek istemiyorum.”

CHP’nin temel kökleri hiçbir zaman unutulmamalıdır. Özgür Özel’in bu konudaki orta yol yanıtı kendisi açısından çok yanlış olmuştur.