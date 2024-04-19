Savaşkan İskefli
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Teknik veriler ne kadar doğru?

19 Nisan 2024 Cuma

Otomobil almadan önce sıklıkla kullanarak test yapılır. Bu sıfır ya da ikinci el olsun fark etmez. Kısa bir turun ardından belki de otomobil çalışıtırılmadan içine ve dışına tüm ayrıntılarına bakılır. Ancak uzun vadede otomobil size nasıl hizmet edecek, bunlar ise teknik verilerden anlaşılır. 

Otomobillerde güncel olarak WLTP testleri uygulanıyor. Burada belirlenen değerler kullanıcıya aktarılıyor. Bu testler 2017 yılında NEDC yakıt ekonomisi ve emisyon testlerinin yerini aldı. Sonuçları gerçek dünya sürüş testlerine oranla daha iyi gösterir hale geldi. Ancak yine de bu labaratuvar test sonuçları ile sürücülerin araçlarını kullanırken elde etmeyi bekleyebilecekleri rakamlar arasında hâlâ önemli farklar var.

Bu konuda Avrupa Birliği Birinci Komisyonu, ortalama olarak çoğu otomobilin resmi WLTP test sonuçlarının gösterdiğinden çok daha az verimli ve çevre dostu olduğunu tespit eden bir araştırma yaptı.  

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Ortalama olarak yakıt tüketimi ve CO2 emisyonlarının resmi WLTP rakamlarının gösterdiğinden daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Avrupa Birliği Birinci Komisyonu'nun izniyle hazırlanan rapor, 600 bin araçtan oluşan bir örneklem üzerinde çalışmış ve benzinli araçların resmi WLTP değerlerine göre tipik olarak yüzde 24 daha verimsiz ve kirletici olduğunu, dizel modellerin ise emisyon ve verimlilikte yüzde 18 gerisinde kaldığını ortaya koydu.

Plug-in hibrit (PHEV) otomobillerde ise durum daha da kötü. Komisyona göre, PHEV'ler gerçek dünya sürüşünde resmi olarak WLTP test sonuçlarında gösterilenden üç buçuk kat daha fazla CO2 yayıyor.

Bu yanlışın düzeltilmesi için Avrupa Birliği (AB), 2025 yılında PHEV'ler için "fayda faktörünün hesaplanması - elektrikle sürülen mesafenin beklenen payı" üzerinde değişiklik yapan revize edilmiş testleri uygulamaya koyacak. 

Raporda ''önümüzdeki yıllarda izlemeyi önemli ölçüde iyileştirmek için daha fazla adım atılması gerektiği" ifadeleri de kullanıldı.

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AB Konseyi de bu hafta karayolu taşıtları için emisyon standartları ve bataryaların dayanıklılığına ilişkin kuralları belirleyen Euro 7 yönetmeliğini kabul etti.

Euro 7'ye sahip her aracın kayıt sırasında çevresel performansı hakkında bilgi içeren bir "Çevresel Araç Pasaportu" alacağı açıklandı. Bu pasaportta kirletici emisyonlar, CO2 emisyonları, yakıt ve güç tüketimi, elektrik menzili, pil ömrü için sınır değerler gibi bilgiler olacak.

Araç kullanıcılarının ayrıca "yakıt tüketimi, akü sağlığı, kirletici emisyonlar ve araç içi sistemler ve monitörler tarafından üretilen diğer ilgili bilgiler hakkında" güncel bilgilere de erişebileceği belirtildi.

Bu değişiklikler yapılıncaya dek bir otomobil almadan önce aracın fabrika verilerinin ortalama yüzde 20 kadar üzerinde yakıt tüketebileceğini unutmayın. Ayrıca ikinci elde modelin kilometresine bağlı olarak yakıt tüketimi daha da artabiliyor.


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