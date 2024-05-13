Otomobil kampanyaları başladı ama nasıl?

13 Mayıs 2024 Pazartesi

Otomobil satışları nisan ayı ile birlikte düşüşe geçti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu. Nisanda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 olurken hafif ticari araç satışları yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 olarak gerçekleşti.

Satış sayılarını artırmak isteyen markalar ise kampanyalara başladı. Başladı başlamasına ancak bu kampanyalar ne kadar gerçekçi?

Her marka için olmasa da bazı markaların sıfır araç satışlarına yönelik düzenledikleri kampanyalar hiç de göründüğü gibi değil.

TAŞIT KREDİSİ

Bahse konu bu kampanyalarda kredi oranları dikkat çekiyor. Öncelikle sıfır araç alımlarında kredi düzenlemesine bakarsak verilebilecek kredi tutaru ve vade sayısı şu şekilde:

Satın alınacak aracın nihai fatura değeri;

400.000 TL ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı,

400.001-800.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı,

800.001-1.200.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 24 ayı,

1.200.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 12 ayı geçemiyor.

Ayrıca;

0 - 400.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70’ine kadar,

400.001 - 800.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50’sine kadar,

800.001 - 1.200.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30’una kadar,

1.200.001 - 2.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %20’sine kadar taşıt kredisi kullandırımı yapılabilir.

2.000.000 TL'nin üzerinde olan taşıtlar için ise kredi kullanılamıyor.

Sıfır araç fiyatlarına bakıldığında 800 bin TL'nin altında model bulunmadığı için vade sayısı maksimum 24 ay oluyor. 24 aya kadar maksimum 360 bin TL kredi kullanılabilirken 12 ay vadede ise aracın fiyatına bağlı olarak 400 bin TL'ye kadar kredi kullanılabiliyor.

Ortalama olarak pek çok marka 250 bin TL'ye kadar yüzde 2'nin altında oranlarla 12 ay vadeli kredi verirken bazıları ise faizsiz kredi verdiğini söylüyor.

Öncelikle bu tutarı bankadan çekecek olursanız 12 ayda geri ödeyeceğiniz tutara bakarsak 331 bin TL ile 379 bin TL arasında değişiyor. Yani ortalama 100 bin TL faiz alınıyor.

SIFIR FAİZLİ KREDİ YA DA İNDİRİM

Peşin fiyatı üzerinden verilen sıfır faizli ya da bankalardan daha düşük oranda verilen faiz oranları ile yapılan kampanyalara tabii ki mantıklı seçenekler.

Ancak sıfır faizli şu kadar kredi alırsanız bu fiyat, yok ben peşin ödeyeceğim diyorsanız size şu kadar indirim yaparızın Türkçesi; ''Kredi alırsanız o aradaki farkı faiz olarak sizden alıyoruz'' demektir.

TAKAS DESTEĞİ

Takas desteği ise sıfır araç almak için gittiğiniz bayide kendi ikinci el aracınızı verirken aradaki farktan düşülen değerdir.

Burada da bayinin aracınızın gerçek değerini doğru saptaması önemli.

Sonuçta kâr yapmak maksadı ile aracınızı alacak bayi mutlak suretle sizin satabileceğiniz, sizden aldığı ücretin üzerinde bir fiyatla aracı satmak için fiyatını belirli ölçüde düşük almak isteyecektir. İşte zaman zaman burada da ölçü kaçabiliyor. Takas desteği ''daha az zarar'' etmeniz anlamına gelebiliyor.

Otomobil kampanyalarını iyi araştırıp, ölçüp tartıp karar vermek, acele etmemek en doğrusu.