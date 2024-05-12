Zirveden sonra dibin dibine yolculuk!

12 Mayıs 2024 Pazar

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 109 bin 828 adet olarak kaydedildi. Ancak düşüşün ilk sinyali de mart ayında geldi. 2024 Mart'ta Otomobil pazarı %9,9 artarken, hafif ticari araç pazarı ise %7,9 oranında azaldı.

Yine Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2024 Nisan'da ise beklenen gerileme gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu. Nisanda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 olurken hafif ticari araç satışları yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 olarak gerçekleşti.

Hafif ticari satışlarında görülen gerilemenin en büyük nedeni bu tip işletmelerin gelir kaybı olduğu yönünde değerlendiriliyor.

Otomobil satışlarında gerilemenin nedeni ise yüksek krediler, yüksek mevduat faizi ile ihtiyaç erteleme ve de yüksek enflasyon nedeni ile geçim derdine düşen yurttaşın talepte bulunamaması.

Peki bu gerileme yerine tekrar yükselişe bırakacak mı yoksa bu şekilde devam mı edecek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan bu hafta enflasyonun mayıs ayında yüzde 75-76 ile zirveyi göreceği tahmininde bulundu. TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahminini de 36'dan 38'e çıkardığını ifade etti.

TÜİK ENFLASYON HESABI

TÜİK'e göre enflasyon 2024 Ocak'ta yüzde 6.7, şubatta 4.53, martta 3.16 ve nisanda 3.18 oldu. Böylece yılın ilk 4 ayında ise enflasyon yüzde 18.716 oldu. Yani TCMB'ye göre yılın geri kalanında enflasyon yüzde 16.243 olacak.

Ufak bir hatırlatma yapayım. Geçen yılın yine mayıs ayında TCMB 2023 yıl sonu enflasyon tahminini açıklayıp önceki tahminini revize etmemiş ve de 22.3 olarak hesaplamıştı. Ancak yıl sonu enflasyon TÜİK'e göre yüzde 64.77 ENAG'a göre yüzde 127 olmuştu. Ve fakat 2023 Ocak'ta 8 bin 506 lira olan net asgari ücret 2023 Temmuz'da 11 bin 402 lira 32 liraya ardından 2024 Ocak'ta 17 bin 2 liraya çıkarılmıştı.

Eğer TCMB tıpkı geçen yıl mayıs ayında yaptığı gibi bir hesap hatası yaptıysa bu yıl enflasyon TÜİK'e göre yüzde 85.92 ENAG'a göre ise yüzde 156.14 olacak demektir. Kaldı ki bu yıl ikinci kez asgari ücret artışı olmayacağı da açıklandı.

Bu durumda otomobil satışları dibin dibini görecektir.

Durumu atlatmak için yine büyük bir asgari ücret artışı ya da 2021'de olduğu gibi faiz indirimlerine başlanması durumunda ise döviz üzerindeki baskı daha da artacaktır.