2 yılda Konak: Hizmette rekor, dayanışmada zirve

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu öncülüğünde Konak’ta yeni dönemin ilk 100 günü, seçim sürecinde verilen sözlerin kararlılıkla hayata geçirildiği güçlü bir başlangıç oldu. Gelecek 5 yılın temellerinin sağlam bir şekilde atıldığı ilk 100 günde, “Adil Kent, Eşit Yurttaş” ilkesiyle yol alındı ve Psikososyal Destek Merkezi, sayıları hızla sekize yükselen bütçe dostu Mutluluk Kahveleri’nin ilki ile işverenle iş arayanları buluşturan bir istihdam köprüsü kuran İş’te Konak Personel İstihdam Ofisi’nin açılışı gerçekleşti. 100 günün sonrasında açılışlar hız kesmedi; Mutlu Çocuklar Oyun Evleri, Cumhuriyet Kütüphaneleri, Gençlik Merkezleri, Kadın Danışma Merkezi de sosyal belediyeciliği Konaklılara yaşatan hizmetler arasında yerini aldı. Sağlık alanında ise devrim niteliğinde yenilik geldi. Konak Belediyesi tarihinde ilk kez Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği açıldı. Klinik hizmetinden 1200 Konaklı ücretsiz olarak yararlandı. İş’te Konak, açıldığı günden bu yana 1144 Konaklıyı istihdama dahil etti. Psikososyal Destek Merkezi ise 2110 Konaklının hayatına dokundu.

DAYANIŞMAYLA BÜYÜYEN KONAK

Konak Belediyesi’nin dayanışma ağı, kentin bütününü sardı ve ülkedeki ekonomik durumun aile bütçelerinde açtığı yaraya, Konaklıların birbirine sarılarak dayanmasına olanak tanıdı. Tamamı sıfır, paketi açılmamış kıyafetlerden oluşan Giysi Market, gelinlikten sünnet kıyafetine, çoraptan kabana geniş bir yelpazede verdiği hizmetle 5000’i çocuk olmak üzere 9000 Konaklının A’dan Z’ye giyim ihtiyacını karşıladı. Gerek iftar sofralarında gerekse günlük gıda ihtiyacında, 50 bin Konaklının yanında olundu. Konak Engelsiz Yaşam Köyü üyeleri başta olmak üzere engelli bireyler öncelikli olarak, İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyeleri, gaziler ve şehit yakınları ve daha birçok Konaklı deniz ve vapur gezileriyle sosyal yaşama dahil edildi. 2026 yılına girilmesiyle birlikte metro çıkışlarında sıcak çorba dağıtımı, 8500 haneye temizlik malzemesi yardımı gibi hizmetler jet hızıyla devreye girdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin budadığı ağaçlardan elde edilen yakacak odun yardımı ise kış soğuğunun kendisini hissettirdiği yılın ilk günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere iletilmeye başlandı. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran Engelsiz Servis ve ihtiyacı olan Konaklıların her an yanı başında olan Hasta Nakil Aracı ise 3500 Konaklıya destek oldu. Vatandaşların kullanmadığı ancak kullanılabilir durumda olan beyaz eşya ve mobilyaları adreslerinden alarak ihtiyaç sahibi kişilere ulaştıran İkinci El Eşya Yardımı kapsamında, bugüne kadar 457 haneye eşya yardımı yapıldı. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal yaşamda daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi engellilerin tekerlekli ve akülü sandalye taleplerine hızla yanıt verildi. Belirlenen adreslere psikolog ve sosyologdan oluşan bir ekiple ev ziyaretleri başlatan Konak Belediyesi, psikolojik ve sosyal yardım taleplerine hızlı dönüş sağladı.

KATILIMCI YEREL YÖNETİM

Konak Belediyesi’nin son döneme damgasını vuran ve katılımcı yerel yönetim anlayışını zirveye taşıyan faaliyetlerinden biri, “Komşu Buluşmaları” oldu. 111 mahallenin tamamını kapsayan Komşu Buluşmaları’nda Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konaklı komşularıyla birebir görüşerek taleplerini yüz yüze dinledi. Öte yandan kentsel dönüşüm yapılacak bölgelerdeki mahalle sakinleri, Kemeraltı esnafı, İkiçeşmelik esnafı, Sevgi Yolu esnafı ve bölgelerinde yeni tasarım ile çalışma yapılacak tüm Konaklılarla ayrı ayrı toplantılar yapıldı, fikirleri ve talepleri alındı. Katılımcı ve yerinde yönetim esası kapsamında Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, bir yıl içinde 111 mahalleyi ziyaret ederek sokakları tek tek gezdi ve muhtarlarla birlikte mahallelerindeki sorunları yerinde inceledi. Konaklılarla daha hızlı, etkin ve çözüm odaklı iletişim kurmak amacıyla Konak İletişim Merkezi hayata geçirildi. Roman yurttaşların eğitim, sağlık, güvenlik ve istihdam başta olmak üzere karşılaştığı sorunları bütüncül bir yaklaşımla ele almak amacıyla Roman Koordinasyon Merkezi açıldı. Konak Belediyesi Dış ilişkiler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yol alan belediye müdürlükleri, hibe ve destek projelerini kente kazandırdı.

MAHALLELERDE DOĞALGAZ SEVİNCİ

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, seçim öncesi verdiği doğal gaz sözünü tutarak, bugüne dek doğal gaz ulaşmamış mahallelerde doğal gaz sevinci yaşattı. İzmirGaz ile koordineli bir çalışmayla öncelik tanınan kentsel dönüşüm bölgelerinde, Gültepe başta olmak üzere evlerine ilk kez doğal gaz bağlanan Konaklılar, kış aylarına sıcak bir evde girmenin mutluluğunu yaşadı.

DÖNÜŞÜME UMUT OLDU

Konak’ta kentsel dönüşümü hem yerel yönetici hem de mimar kimliğiyle ele alan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçede 20 yıl önce planlaması yapıldığı halde uygulaması yapılamamış her noktayı karış karış dönüşüme dahil ederek vatandaşa umut oldu. Gültepe’de dönüşümü kolaylaştırmak adına adaların uygulanabilir büyüklüklere düşürülmesi gündeme alındı. Beştepeler bölgesinde ise tamamlanan ve çalışmaları devam eden 18 uygulamaları ile bölgenin dönüşüme hazır hale getirilmesi için adınlar atıldı. Güney Mahallesi gibi 20 yıldır planların uygulamasını bekleyen bölgeler de teknik ekibinin hızlı ve özenli çalışmasıyla dönüşüme hazırlandı.

KONAK’TA KADIN GÜCÜ

Konak Belediyesi, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu dönemiyle birlikte kadın çalışmalarında çıtayı yükseltti. Sivil toplum kuruluşlarıyla kadınının kişisel ve mesleki gelişimini gözeten, kadın istihdamını destekleyen; kadına yönelik şiddeti karşısına alan pek çok protokole imza atıldı. İşbirlikleri sonucunda birçok projeden de somut çıktılar elde edildi. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri Cevdet İnci Eğitim Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen CNC operatörlüğü kursu oldu. Konak İş Eğitim Merkezi’nin en önemli projeleri arasındaki yerini alan kurstan başarıyla mezun olan 10 kadın, CNC operatörü olarak işe başladı. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı göreve geldiği ilk yıl imzalayan Başkan Mutlu’nun kadınlara yönelik çalışmaları arasında en önemli hizmetlerinden biri ise Mutlu Çocuklar Oyun Evleri oldu. Bu dönem 2 yeni merkezin daha açılışının yapıldığı Mutlu Çocuklar Oyun Evleri sayesinde çocuklar eşit, adil ve kaliteli okul öncesi desteğe kavuştu, anneler ise kendilerine zaman ayırma fırsatı buldu. Çocuklar dersteyken anneler de boş durmadı, belediyenin kendileri için açtığı kurslardan yararlandı. Yılbaşı, Kadınlar Günü gibi özel günler başta olmak üzere kentin dört bir yanında kurulan el emeği kermesleri ise üreten kadınların aile bütçelerine katkı sağlayan bir misyon üstlendi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde ise dev bir adım atılarak, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezlerinin açılışı duyuruldu. Eşitlik yolunca atılan adım, Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıklarıyla daha da ileri taşındı. Bebeklerin sağlıklı büyümesini kolaylaştırmak ve aileleri bu konuda desteklemek amacıyla yeni doğum yapan annelere emzirme eğitimi hizmeti sunuldu.

MUTLU ÇOCUKLAR GELECEĞE KOŞUYOR

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun “Tüm çocukların eşit hissettiği bir Konak için çalışıyoruz” sözleriyle mühürlenen çocuklara yönelik hizmetler kapsamında, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden Mutlu Çocuklar Oyun Evleri 600 çocuğa ulaştı. Okul çağındaki binlerce çocuğa ise Konak Belediyesi’nin açtığı spor okullarında hareket eğitimi, futbol, voleybol ve basketbol kursları verildi. Öte yandan semt merkezlerinde çeşitli kurs ve etüt çalışmalarında çocuklar eğitim alanında eşit fırsatları yakaladı. Konak Belediyesi’nin çocuk ve gençlere yönelik en güzel hizmetlerinden birini de Cumhuriyet Kütüphaneleri oluşturdu. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Toros Sosyal Tesisleri içerisinde yer alan modern ve tam donanımlı Cumhuriyet Kütüphaneleri, sessiz çalışma alanları, zengin kitap yelpazesi ve ücretsiz Wi-Fi olanaklarıyla kısa sürede çocuklarla gençlerin uğrak noktası haline geldi. Konak’ın hemen her mahallesinde, geleneksel sokak oyunlarını, spor ve sanat aktivitelerini çocuklarla buluşturan Mutlu Çocuklar Sokağı ise Konak Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği en sevilen etkinliklerden oldu.

TARİH AYAĞA KALKIYOR

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun mimari dokunuşuyla Konak, tarihi değerlerini ortaya çıkaran bir kent olma yolunda hızla ilerlemeye başladı. Uzun zamandır bekleyen Kıllıoğlu Hamamı restorasyonu tamamlanarak halkla sanatsal bir düzlemde yeniden buluştu. Kültürel mirasın görünür kılınması ve toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla “Kültürel Miras Söyleşileri” dizisi başlatıldı. Belediye bünyesinde ilk kez kurulan Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, Kemeraltı’ndan Basmane’ye, Agora’dan Kadifekale’ye dört bir yanı tarih ve kültür zenginliğiyle donanmış Konak’ta kültürel miras rotaları dijital platformda erişime açıldı. Ayrıca Konak Tarih Gezileriyle birlikte bu zenginlik, Konaklılara tanıtıldı. Sırada ise Altınpark Arkeolojik Alan Çevre Düzenlemesi ile Hamdi Dalan Sabun Müzesi ve Çakaloğlu Hanı restorasyon çalışmaları var.

KENTSEL TASARIMLA DAHA ESTETİK BİR KONAK

Tarih çalışmalarının yanı sıra kentin modern alanları da ince dokunuşlarla güzelleşmeye devam etti. İlçenin sosyal yaşam alalarını daha çağdaş, estetik ve erişilebilir hale getirmek için Kentsel Tasarım Rehberi hazırlandı. Öğrencilerin yaya güvenliğini sağlamak ve sürücülerin farkındalığını artırmak için okul önlerinde ‘Renkli Yol Uygulaması’ başlatıldı. Konak’ta ilk kez İşgal İzni Uygulama Yönetmeliği hazırlandı. Bu kapsamda başlatılan Sarı Çizgi uygulamasıyla, yaya dostu kaldırımlar oluşturuldu. Kent estetiği kadar kentlinin güvenliği de gözetilerek metruk bina yıkımlarına hız verildi. 2 yılda 250’ye yakın metruk binanın yıkımı güvenli bir şekilde gerçekleştirilerek mahalle sakinlerinin güvenliği sağlandı. Öte yandan halk sağlığını tehlikeye atan kaçak moloz dökümlerine karşı yoğun mücadele yürütüldü, kaçak hurdacıların yarattığı kirlilikle mücadelede ise izinsiz çalışan hurdacılar birer birer mühürlendi. Konak Belediyesi’nin Basmane Meydanı’nda inşa edilen yeni binası ise hızla yükseldi. Bina ana hatlarıyla tamamen ortaya çıkarken, iç mimari çalışmaları tam gaz devam ediyor. Güneşli Mahallesi’nde yer alan ve belediye hizmet alanı olarak belirlenen Eski Jandarma Alanı’nda yapılacak hizmet binasının avan projesi hazırlandı. Kısa süre içerisinde uygulama projeleri tamamlanarak inşaatına başlanacak. Meslek odalarıyla kurulan güçlü iş birlikleri doğrultusunda kentin daha güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için önemli adımlar atıldı.

DAHA TEMİZ, DÜZENLİ VE YEŞİL KONAK

İlçeye 500’e yakın yeni konteyner kazandırılırken temizlik araç filosu da 10 adet yeni kamyon, “Kapsayıcı Sıfır Atık Yönetimi ile Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında ise 1 adet Mobil Atık Toplama Kamyonu ve 10 adet elektrikli triportör hizmete kazandırıldı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun talimatıyla 25 yaş ve altı lise mezunu 24 kadın, süpürgeci olarak işe başladı. Belediyenin kendi üretimi olan çember tasarımlı çöp poşeti aparatları, nüfus yoğunluğunun gün içinde arttığı ana arterler, hastane ve okul çevresi gibi sık kullanılan alanlardaki elektrik direklerine yerleştirildi. Çöp poşeti aparatları gibi tamamen beledi yenin kendi üretimi olan küllükler direklere monte edildi. 111 mahallede sivrisinek ve haşerelere karşı kapsamlı bir mücadele başlatıldı. 3500 sokakta asfalt serimi ve asfalt yama çalışması gerçekleştirildi. Yenidoğan Parkı’nda bulunan eski beton saha yenileyerek çocukların ve gençlerin güvenle spor yapabileceği modern bir halı sahaya dönüştürüldü. Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın adını Kocakapı Mahallesi’nde yeni yapılan parkta ölümsüzleştirdi. Parkın yeşil dokusunu korumak için de yağmur bahçesi oluşturuldu. Yıllardır güvenlik problemi ve bakımsızlık nedeniyle kentlinin kullanamadığı Şehit M. Yüce Sonkurt Parkı ise yenilenerek yeniden kullanıma kazandırıldı. Parka Mutluluk Kahvesi’nin de açılmasıyla özellikle çocuklarının okuldan çıkmasını bekleyen velililerin uğrak noktası oldu. İlçeye 2 yılda 16 bin 71 metre kare yeni yeşil alan kazandırıldı, 170 parkta yenileme çalışmaları tamamlandı. İzmir’de bir ilke imza atılarak park ve yeşil alanlarda ‘Akıllı Sulama Sistemi’ne geçildi.

KONAK YENİDEN KÜLTÜR VE SANAT KENTİ OLDU

Konak’ta Nilüfer Çınarlı Mutlu’yla birlikte kültür ve sanat atağı yaşandı. Konak Modern, Darağaç Kolektifiyle yapılan protokol ve projelerle birlikte sanatın sokaklara taştığı bir mekan haline geldi. Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde müzik başta olmak üzere açılan sanat kurslarından binlerce Konaklı faydalandı. Konak Belediyesi Roman Kültür Merkezi ise bambaşka başarılara sahne oldu. Merkezde açılan Müzik Bölümleri Sınavlarına Hazırlık Kursu, geleceğin sanatçılarının yetiştirdi. Roman çocuklardan oluşan Çocuk Orkestrası kuruldu. Son 2 yılda, konserlerden sergilere, film gösterimlerinden festivallere, tam 354 etkinlikte 120 bin İzmirli bir araya geldi.

SPORLA GELEN SAĞLIK

Spor etkinlikleri de Konaklıları sağlıklı yaşam idealinde buluşturdu. Konak Belediyesi’nin sabah sporu etkinlikleri haftanın 3 günü sabah 08.30’da, kentin farklı noktalarında Konaklıları birlikte spor yapmaya davet etti. Bünyesine judo, briç, güreş ve hentbol branşlarını kazandıran Konak Belediyespor, UEFA Gelişim Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil eden U15 Kız Milli Takımı’na en çok futbolcu gönderen kulüp olarak Konak’a milli gurur yaşattı. Aydın Erten Rekreasyon Alanı içinde bulunan Macera Parkı, tüm parkur, oyun alanı ve spor grupları bakımdan geçirilip yenide hizmete açıldı.

CAN DOSTLARI UNUTULMADI

Konak Belediyesi, kentin masum sakinleri can dostlarını da hiçbir zaman unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğünün düzenli olarak gerçekleştirdiği etkinlikler sayesinde 2 yılda 510 kedi ve köpek yeni yuvasına kavuştu. Patilerin Festivali, sahiplenme ve farkındalık vurgusuyla patiseverleri tek yürek yaptı. 5000’e yakın kedi ve köpek kısırlaştırıldı; kuduz aşısı ve paraziter uygulamaları yapıldı.

DİJİTALLEŞEN KONAK

Almanya Bremen Belediyesi iş birliğinde yürütülmesi hedeflenen “Konak Dijital İkiz” projesinin ilk adımı olarak Bremen’e teknik ziyaret gerçekleştirildi. Devreye alınan UlakBELL İletişim Yönetim Sistemi ile verilen hizmetin hızı ve niteliği önemli ölçüde artış gösterdi. Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) ile kurum içi koordinasyon ve disiplin üst seviyeye çıkarıldı. Akıllı ve yeni nesil belediyecilik hizmetlerine bir yenisi daha ekleyerek, imar ile ilgili işlemleri kolaylaştıracak E-İmar uygulaması hayata geçirildi. Yapı ruhsatı işlemleri dijital ortama taşındı. E-Ruhsat uygulaması ile başvuru dan onaya kadar tüm süreç daha hızlı, güvenli ve şeffaf ilerledi. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan, katılımcı ve sürdürülebilir bir kentsel gelişme vizyonu olan akıllı şehir kavramının Konak’ta hayata geçirilebilmesini sağlamak amacıyla Akıllı Şehir Müdürlüğü kuruldu.

2. YIL GENÇLİĞİN HEYECANIYLA TAÇLANACAK

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak’ta görev süresi boyunca gençlerin sesine her zaman kulak verdi. Sosyal iklim Derneği, Pi Gençlik Derneği gibi sadece gençlerden oluşan sivil toplum kuruluşlarıyla onlarca proje hayata geçirilirken, bir yandan da Gençlik Merkezi çalışmaları hızla tamamlandı. Konak Belediyesi’nin ilk Gençlik Merkezi Türkan Saylan Kültür Merkezi içinde hizmete açıldı. Konak’ın yakında açılan olan ve Ferdi Zeyrek’in adını taşıyan Gençlik Merkezi de müstakil kullanım alanıyla gençlik çalışmalarına hizmet edecek. Yeni Gençlik Merkezi, spor ve atölye alanları, sergi salonu, kafe, okuma ve çalışma alanları ile yeni nesil teknolojinin yer alacağı tam donanımlı bir gençlik mekanı olacak.