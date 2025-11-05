20. Uluslarası Alanya Taş Heykel Sempozyumu başladı

Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğinde 20. kez düzenlenen Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu’nun açılışı gerçekleştirildi. Keykubat Parkı yanındaki alanda yapılan açılış programına, Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Can Kamburoğlu, Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve heykeltıraşlar katıldı. 30 Kasım’a kadar devam edecek sempozyumda, 6 ülkeden 10 heykeltıraş eserlerini ortaya koyacak. Türkiye’den Ege Kolcu, Eyüp Öz, Ferhat Özgür Görel, Özgür Turhan ve Tolga Yurtözveri usta isimler sempozyumda yer alırken, Belarus’tan Kiryl Krokhaliou, İran’dan Hedeyat Sahraei, İspanya’dan Miguel Isla, Moldova’dan Svetlana Melnichenko ve Yunanistan’dan Nikolas Maniatakos sempozyuma katılıyor. Usta heykeltıraşlar 1 ay boyunca birbirinden güzel sanat eserlerini yaşama geçirecekler.

KOÇAK: ESERLER ŞEHRİMİZİN GÜZEL NOKTALARINDA SERGİLENECEK

Başkan Vekili Murat Levent Koçak ve protokol üyeleri, sempozyum açılışında gelenek haline gelen ilk çekiç darbesini gerçekleştirdi. Sanatçılara hediyelerini takdim eden Başkan Vekili Koçak, “Kasım ayı boyunca yurt içinden ve yurt dışından sanatçılar sempozyumumuzda eserlerini üretecekler. 30 Kasım itibariyle sona erecek ve şehrimizin güzel noktalarında bu eserler sergilenecek. Kesintiye uğramadan gelen güzel ve saygın organizasyonlarımızdan birisi. Ulusal anlamda bu kadar uzun süren bir sempozyum yok. Bu yüzden bu sempozyum bizim gurur kaynağımız. Tüm sanatçılarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz. Organizasyonumuza destek veren firmalara, ALTAV, ALTİD, ALTSO ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne teşekkür ediyoruz.” dedi.