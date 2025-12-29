Altıok: 'Yumurtalık'ı güneyin parlayan yıldızı yapacağız'

Adana Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Altıok, halkın yararına olan hizmetleri hatırlatarak, 2026 yılında hizmet üretimini artıracaklarını, çeşitlendireceklerini ve belediyenin tüm imkanlarını halkın huzuru, refahı ve mutluluğu için seferber edeceklerini vurguladı.

“ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLEN BİR YÖNETİM”

Başkan Altıok mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Yumurtalıklı hemşehrilerim, 2025 yılını geride bırakırken, ilçemize kazandırdığımız önemli hizmetlerle gurur duyuyoruz. Altyapı yenileme ve üstyapı iyileştirmelerinden temizlik, çevre düzenlemesi ve ağaç budama çalışmalarına; balıkçılara, çiftçilere ve esnafa verilen desteklerden mahalle ziyaretleri ve vatandaş taleplerinin yerinde çözümlenmesine kadar birçok alanda yoğun bir mesai harcadık. Mali disiplinle giderleri azaltıp gelirleri artırarak, şeffaf ve hesap veren bir yönetim anlayışıyla halkımıza daha fazla hizmet sunduk. Adana Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz yakın işbirliği sayesinde, balıkçılara hibe destekler, tarım ekipmanları ve kapsamlı temizlik çalışmaları gibi projeleri hayata geçirdik. Yumurtalık ilçemizin sahillerinde de birbirinden kıymetli hizmetlere imza attık. Yeni yılda yeni ve sürdürülebilir çalışmalarla halkımızın hizmetinde olacağız.”

“İŞBİRLİĞİMİZ GÜÇLENECEK”

Altıok, yeni yıla dair umut dolu konuşarak, "2026 yılında hizmet üretmeye ara vermeden devam edeceğiz. Hizmetlerimizi çeşitlendirerek, ilçemizi daha modern ve yaşanabilir bir hale getireceğiz. Belediyemizin tüm imkanlarını, halkımızın huzuru, refahı ve mutluluğu için seferber edeceğiz. Adana Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğimiz daha da güçlenerek sürecek; birlikte Yumurtalık'ı güneyin parlayan yıldızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

YENİ YATIRIMLAR YILI OLMASI BEKLENİYOR

Başkan Erdinç Altıok, mesajını "Yeni yılın ilçemize, Adana'mıza ve ülkemize sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyorum. Hep birlikte daha güzel günlere kavuşacağımıza inanıyorum" diyerek tamamladı.

Yumurtalık halkı, Başkan Altıok'un kararlılığı ve hizmet odaklı yaklaşımından memnuniyet duyarken, 2026'nın ilçeye yeni yatırımlar ve projelerle dolu bir yıl olması bekleniyor.