5. Uluslararası Gazipaşa Yeni Yıl Pazarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

Gazipaşa’da bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Gazipaşa Yeni Yıl Pazarı, dün kapılarını açtı. Gazipaşa Belediyesi Adliye yanındaki otopark alanında kurulan ve üç gün sürecek olan pazarın açılışı saat 16.00’da gerçekleştirildi.

Açılış programına; Alanya Yabancılar Derneği Başkanı Abdullah Karaloğlu, Gazipaşa Belediye Başkan Vekili Kerim Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Fahri Oğuz, CHP Gazipaşa Kadın Kolları Başkanı Saniye Güven, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurulan stantlar, açılışın ilk saatlerinden itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Program kapsamında açılış konuşmalarının ardından çocuk halk oyunları gösterileri sahnelendi. Alanya Kazakistan Kültür ve Eğitim Derneği Tanıtım Programı da izleyicilerle buluştu. İlk gün akşamında ise Ekrem Şengöz ve Saka Sisters grubu katılımcılara eğlenceli şarkılarla yeni yıl coşkusunu yaşattı.

ÖZDEMİR HERKESİN YENİ YILINI KUTLADI

Açılışta konuşan Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Özdemir, Yeni Yıl Pazarı’nın yalnızca bir alışveriş alanı olmadığını vurgulayan Özdemir, bu organizasyonun umutların, heyecanın ve yeni yıl coşkusunun paylaşıldığı önemli bir buluşma noktası haline geldiğini belirtti. Pazarda; yerel üreticilerin el emeği hediyeliklerinden yöresel lezzetlere, yeni yıl temalı ürünlerden kültürel paylaşımlara kadar zengin bir içerik sunulduğunu ifade etti. Konuşmasında güzel bir müjdeyi de paylaşan Özdemir, bir süredir tedavi gören Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, Başkan Yılmaz’ın tüm hemşehrilere selamlarını iletti.

Konuşmasını, yeni yılın Gazipaşa’ya sağlık, bereket, huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle tamamlayan Özdemir, organizasyonda emeği geçen tüm üreticilere, paydaşlara ve katkı sunanlara teşekkür etti.

YENİ YIL PAZARI ÜÇ GÜN SERECEK

Üç gün boyunca konserler, çeşitli etkinliklerle sürecek olan 5. Uluslararası Gazipaşa Yeni Yıl Pazarı, her yaştan ziyaretçiye hitap eden programıyla yeni yıl coşkusunu Gazipaşa’da yaşatmaya devam edecek.