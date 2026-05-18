ABB'nin ücretsiz düğün salonu hizmeti genişliyor: Üçüncü salon da açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sosyal destek alan aileler ile şehit yakınları ve gazi çocukları için hayata geçirilen ücretsiz düğün salonu hizmetine bir yenisi daha eklendi.

Daha önce Göksu Parkı ve Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı’ndaki salonların ardından üçüncü ücretsiz düğün salonu da yurttaşların hizmetine sunuldu. Demetevler’deki yeni salonda ilk düğün organizasyonu da yapıldı.

ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Personel Sorumlusu Ezgi Çetinkaya, şunları kaydetti:

"GENÇ ÇİFTLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

"Vatandaşlarımızın bu özel günlerini ekonomik bir yük olmaktan çıkarmak amacıyla sürdürdüğümüz ücretsiz düğün salonu hizmetimizi büyütüyor; daha önce faaliyete geçirdiğimiz Göksu ve Kuzey Yıldızı düğün salonlarımızın ardından üçüncü salonumuz olan Demetevler Düğün Salonu’nu hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün de bir ailemizin daha bu mutlu gününe ortak oluyoruz. Zorlu ekonomik şartlarda evlilik hazırlığı yapan gençlerimize ve ailelerimize doğrudan, somut bir katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu hizmetimizle, toplam 3 salonumuzda her şartta ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya ve sosyal belediyecilik anlayışımızla hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz."

“BU DESTEK BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Yeni düğün salonunda dünya evine giren Özel çifti ise "Mansur Başkan’ımıza çok teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Maddi sıkıntılar içerisinde yaptığımız düğünle böyle bir şeyin olması bizi çok güzel etkiledi. Atmosfer çok güzel, ortam muazzam. Beklediğimden daha da güzel. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Düğünde sahne alan sanatçı Ali Yaprak da organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Demetevler Düğün Salonu’muzun ilk düğününde bizler de burada olmaktan, genç çiftimizin bu heyecanını paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Yaptığımız işin, müziğimizin, sanatımızın, mesleğimizin böyle güzel dayanışma ortamlarında yer bulması bizi de çok mutlu ediyor ve daha anlamlı hale geliyor. Bu güzel organizasyonları, bu güzel hizmetleri sunan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Genç çiftimize de bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz" dedi.

YEMEK İKRAMINDAN CANLI MÜZİĞE KAPSAMLI HİZMET

Düğün salonlarından; sosyal destek alan ailelerin çocukları ile şehit ve gazi yakınları ücretsiz yararlanabiliyor. Çiftler ve davetliler için yemek, içecek ve düğün pastası ikramının yanı sıra profesyonel sanatçı, canlı müzik ve garson hizmeti de sunuluyor. Ayrıca çiftlerin özel günlerini ölümsüzleştirmek amacıyla 40 adet dijital fotoğraf ile 2 saatlik video çekimi hizmeti veriliyor.

Ücretsiz düğün salonu hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 'dugunsalonu.ankara.bel.tr/' adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.