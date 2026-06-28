ABB, Türkiye'nin en yüksek kredi notuna sahip belediyeleri arasında yer aldı

Fitch Ratings’in 17 Haziran 2026 tarihli değerlendirmesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) güçlü mali yapısını bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre ABB, "gelecek yıllarda hayata geçirilmesi planlanan büyük ölçekli yatırım programlarını finanse edebilecek kapasiteye sahip, uluslararası finansman açısından güvenilir ve yüksek kredibiliteye sahip bir kurum" olarak değerlendirildi.

ULUSLARARASI FİNANSMANDA GÜÇLÜ KONUM

Raporda, ABB’nin AAA (tur) ulusal kredi notuyla Türkiye’nin en yüksek kredi notuna sahip belediyeleri arasında bulunduğu belirtilirken, belediyenin yalnızca kendi mali gücünü gösteren bağımsız kredi profilinin "bbb" seviyesinde olduğu ifade edildi. Bu notun ABB’yi İstanbul ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin üzerinde konumlandırdığı ve belediyenin ulusal düzeydeki mali liderliğini sürdürdüğü kaydedildi. ABB’nin uluslararası kredi notunun BB- seviyesinde kaldığı belirtilen raporda, bunun nedeninin belediyenin mali performansı değil, Türkiye’nin egemen devlet kredi notundan kaynaklanan ülke tavanı uygulaması olduğu vurgulandı.

YATIRIMLAR İÇİN SAĞLAM MALİ ZEMİN

Fitch Ratings, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü bütçe performansı, düşük borçluluk seviyesi ve nakit rezervlerinin ulaşım, altyapı ve diğer kent yatırımlarının finansmanı için sağlam bir mali zemin oluşturduğunu değerlendirdi. Raporda ayrıca belediyenin güçlü kurumsal yönetişim kapasitesi, mali yönetim kalitesi ve bütçe disiplininin uluslararası kalkınma bankaları ve finans kuruluşları nezdinde uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman sağlanmasında önemli bir avantaj oluşturduğu belirtildi.

BORÇ GÖSTERGELERİ GÜVENLİ SEVİYELERİNİ KORUYOR

2026-2030 dönemine ilişkin projeksiyonlarda yatırım programlarına bağlı olarak borç stokunda artış öngörülse de borç göstergelerinin uluslararası ölçütlere göre güvenli seviyelerini koruyacağı ifade edildi. Bu kapsamda uzun vadeli borçlanma, güçlü likiditenin korunması ve yatırım-finansman dengesinin etkin yönetiminin öncelikli başlıklar arasında yer aldığı kaydedildi.

Raporda ayrıca belediye gelirlerinin önemli ölçüde merkezi idareden aktarılan vergi paylarına dayandığına işaret edilerek, öz gelirleri artırmaya yönelik çalışmaların mali dayanıklılığı daha da güçlendireceği belirtildi. Fitch Ratings, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çevresel, iklim, sosyal ve yönetişim (ESG) göstergelerini de olumlu değerlendirdi. Bu durumun belediyeye yeşil finansman, sürdürülebilir tahvil, sürdürülebilirlik bağlantılı kredi ve uluslararası iklim fonlarına erişim açısından önemli avantajlar sağlayacağı ifade edildi.