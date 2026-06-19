Adıyaman’a doğal gaz müjdesi: İlk kazma Temmuz ayında vurulacak

Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği illerden biri olan Adıyaman, altyapı, doğal gaz ve çevre düzenlemesiyle yaralarını sarmaya devam ediyor. Yurttaşların talep ve önerilerini dinlemek için Siteler mahallesine gelen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere özellikle doğal gaz, altyapı, park ve sosyal alan taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hizmet anlayışlarının kentin tüm mahallelerine eşit hizmet götürmek olduğunu vurgulayan Tutdere, “Büyük bir çalışmanın içerisindeyiz. Muhtarımız da sağ olsun, mahallemize ilişkin konuları sürekli takip ediyor, tüm muhtar toplantılarında dile getiriyor.

İlk günden beri ‘Şehrin merkezinde ne varsa kenar mahallelerinde de o olacak’ dedik. Anlayışımız budur. Şehrin neresinde olursa olsun, nerede bir vatandaşımız varsa hizmeti oraya, vatandaşımızın ayağına götürmek için çalışıyoruz. Hem deprem öncesinden hem de deprem sonrasından kaynaklanan bazı sorunlar var. Bunları da sizlerin desteği, duası ve sabrıyla adım adım çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ ÇALIŞMASI YAKIN ZAMANDA BAŞLIYOR

Siteler mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Tutdere, özellikle kadınların ve ailelerin doğal gaz isteğinin öncelikli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Özellikle annelerimizin ve kadınlarımızın dile getirdiği doğal gaz talebi çok haklı bir taleptir. İlgili şirkete, ‘Bu mahallelere, bu vatandaşlarımıza doğal gazı getirin. Vatandaşımız rahat etsin, çocuklarımız üşümesin, kadınlarımız, annelerimiz artık külle, sobayla, odunla uğraşmasın’ dedik. İleride yol güzergâhında ya da alanda bir değişiklik olursa, ne masrafınız varsa biz ödemeyi kabul ediyoruz dedik. Meclis kararımız doğrultusunda, sizinle aynı durumda olan sokaklar için doğal gaz çalışması programa alındı. Müjdeyi vereyim; kısa süre içerisinde doğal gaz çalışması burada başlayacak. Hadi hayırlı olsun, Temmuz ayında çalışmalara başlıyorlar” dedi.

‘ÇOCUKLARIMIZ İÇİN TERTEMİZ BİR KENT İNŞA EDİYORUZ’

Adıyaman’da çocuklar için yeni oyun alanları, spor tesisleri ve birçok yatırımla şehrin yaşam kalitesini arttırmak için tertemiz bir kent inşa edeceklerini söyleyen Tutdere, “Adıyaman’ın sorunlarını bir bir çözüyoruz. Şehrimizin sokakları ve caddeleri pırıl pırıl, temiz ve düzenli olacak. Çocuklarımız için tertemiz bir kent inşa ediyoruz. Bu mahallemize de bir oyun alanı kazandıracağız. Şehrin doğusuna yatırım getirmek istiyoruz. Bölgede otel çalışmaları da başladı. Yüzme havuzu ve spor tesisleriyle birlikte bu alan önümüzdeki süreçte daha da değer kazanacak” diye konuştu.