Adıyaman Belediyesi’nden 71. Yıl belgeseli: ‘Şehrin Hafızasına Yolculuk’ belgeseli duygu dolu anlar yaşattı

Adıyaman Belediyesi tarafından, kentin il oluş yıldönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan “Şehrin Hafızasına Yolculuk” belgeseli, izleyicilerden tam not aldı. Kentin geçmişten bugüne uzanan hikâyesini ele alan belgesel, Adıyaman’ın kültürel zenginliğini, geleneklerini ve yıllar içinde yaşadığı dönüşümü ortaya koydu. Belgeselde yer alan yurttaşlar, Adıyaman’ın il oluş gününe dair anılarını, kente özgü yaşam kültürünü ve geleneksel değerleri samimiyetle anlattı. H. Mehmet Özgül, Sevim Akbilek, Emine Güzel, Hacı Tümay, Ş. Ahmet Kutlu, Mehmet Yiğit, Hüseyin Ulu ve Mehmet Taşan tarafından yapılan konuşmalarda ayrıca 6 Şubat depremlerinin bıraktığı izlere de yer verildi. Gösterimin sonunda kapanış konuşmasını yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belgeselin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Tutdere, kentin hafızasını yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemine vurgu yaparak, “Adıyaman’ın geçmişini, yaşadığımız acıları ve bugünlere geliş sürecimizi unutmamak ve unutturmamak için bu tür çalışmaları çok kıymetli buluyoruz” dedi.