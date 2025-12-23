Adıyaman Belediyesi’nden afetlere karşı güçlü kurumsal yapılanma

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin göreve başlamasının ardından kurulan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, kısa sürede hayata geçirdiği çalışmalarla kent genelinde afet bilincini artırmaya yönelik önemli adımlar attı. Müdürlük bünyesinde oluşturulan 04.17 Arama Kurtarma Ekibi, olası afet ve acil durumlara hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla eğitimlerini aralıksız sürdürürken; kent genelinde düzenlenen seminerler, eğitim faaliyetleri ve tatbikatlarla hem belediye personelinin hem de vatandaşların afetlere karşı hazırlıklı olması hedefleniyor.

27 KİŞİLİK AFET MÜDAHALE EKİBİ OLUŞTURULDU

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde kurulan, 2’si kadın olmak üzere toplam 27 kişilik afet müdahale ekibi, 2025 yılı içerisinde AFAD İl Müdürlüğü tarafından 112 GAMER AFAD Koordinasyon Merkezi’nde verilen Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi ile Hafif Seviye Arama Kurtarma Eğitimi programlarına katılarak saha tecrübesi kazandı.

TATBİKATLARLA SAHA DENEYİMİ ARTIRILDI

Öte yandan, UMKE tarafından Türkiye genelinde organize edilen 2025 Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerçekleştirilen tatbikata; UMKE, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve İtfaiye ekipleriyle birlikte katılım sağlandı. Tatbikatlarda ekipler, gerçek senaryolar üzerinden uygulamalı saha faaliyetlerinde aktif rol aldı.

DEPREM UZMANLARINDAN BİLİMSEL DEĞERLENDİRMELER

13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü kapsamında, anaokulu ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda yaklaşık 1000 öğrenciye uygulamalı Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi verildi. Programlar kapsamında Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, “Adıyaman ve Deprem” başlıklı konferansta bilimsel değerlendirmelerde bulundu.

AFET ACİL ODALARI VE TOPLANMA MERKEZLERİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Mahalle ölçeğinde alınan önlemler kapsamında, muhtarlık binalarında, içerisinde olası afetlerde kullanılacak malzemelerin yer aldığı Afet Acil Odaları oluşturuldu. Ayrıca kentin afet risklerine karşı yol haritasını ortaya koyan Afet ve Acil Durum Eylem Planı (ABADEP), hazırlandı.

‘DİRENÇLİ BİR KENT İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ’

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, afetlere karşı dirençli bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, “Adıyaman olarak 6 Şubat depremlerinin ardından afetlere karşı hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu gördük. Bu nedenle göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilk iş olarak Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğümüzü kurarak arama kurtarma ekiplerimizi oluşturduk; eğitim ve tatbikatlarla bu süreci güçlendirdik. Afet ve Acil Durum Eylem Planımızı oluşturduk. Bu çalışmalar yalnızca bugün için değil, geleceğimiz için atılmış önemli adımlardır” dedi.