Adıyaman’da 2 Bin 736 Aileye 5 Milyon 472 Bin TL’lik Halk Kart Desteği

Adıyaman Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik sürdürülen sosyal destek çalışmaları kapsamında, Kasım 2025 tarihi itibarıyla 2 bin 736 aileye Sosyal Destek Kart (Halk Kart) üzerinden toplam 5 milyon 472 bin TL tutarında ödeme yaptı.

Belediyenin yıl boyunca yürüttüğü sosyal yardım programları, ihtiyaç sahibi ailelere hem ekonomik nefes aldırdı hem de sosyal belediyecilik anlayışının kentte güçlü bir şekilde hayata geçirildiğini gösterdi. Gelir tespiti ve hane ziyaretleriyle titizlikle yürütülen süreç sonucunda desteklerin doğru ailelere ulaşması sağlanırken, Halk Kart uygulamasıyla vatandaşların temel ihtiyaçlarını diledikleri yerden karşılayabilmesine imkân tanındı.

Bu kapsamda Kasım ayı itibarıyla 2 bin 736 aileye Halk Kart desteği sunuldu. 2025 yılı genelinde yapılan değerlendirmeye göre, toplam nakdi destek tutarı 12 milyon 058 bin TL olarak açıklandı. Destekler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen titiz gelir tespiti ve hane ziyaretleri sonucunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

“HALKIMIZIN KAYNAĞINI HALKIMIZA HİZMET İÇİN KULLANACAĞIZ”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen sosyal destek programlarının toplumun en kırılgan kesimlerine nefes aldırdığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Sosyal Destek Kart uygulamamızla ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin temel gereksinimlerini kendi tercihleri doğrultusunda karşılayabilmelerini sağlıyoruz. Tüm destek süreçlerini titizlikle yürütüyor, yardımlarımızı objektif kriterlerle belirlenen ailelere ulaştırıyoruz. Amacımız, ekonomik zorluk yaşayan hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmemesidir. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, bu şehrin kaynaklarını yine bu şehrin insanları için kullanmaya devam edeceğiz. Halkımızdan gelen kaynağı yine halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanacağız.”