Adıyaman’da cumhuriyet coşkusu kortej ve konserle taçlandı

Adıyamanlılar, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere öncülüğünde Adıyaman Üniversitesi güney kapısı önünden konser alanına kadar Türk bayraklarıyla yürüdü. Kortej yürüyüşüne Adıyaman Otomobil Sporları Derneği ve Adıyaman Motor Grubu üyeleri de katılarak etkinliğe renk kattı.

Cumhuriyet kortejine ayrıca CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, İl Genel Meclisi üyeleri, öğrenciler, çocuklar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

'CUMHURİYET, BU TOPRAKLARIN ÖZ MAYASIDIR'

Cumhuriyet konseri öncesinde sanatçılar Mustafa Özarslan ve Güven Taştan’a çiçek takdim eden Tutdere, konuşmasında birlik, dayanışma ve demokrasi vurgusu yaptı:

“Bugün 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı’nı Adıyaman’ımızda, sizlerle birlikte kutluyoruz. Ne mutlu bizlere, ne mutlu bugünü bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e. Hepinizin bildiği gibi Cumhuriyet kadındır, gençliktir, alın teriyle çalışan çiftçidir, emekçidir. Cumhuriyet, bu toprakların öz ve öz mayasıdır; Cumhuriyet halktır, sizsiniz. Şartlar ne olursa olsun hep birlikte Cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkacağız. Adıyaman bölgenin en güzel kenti, dayanışmanın, kardeşliğin, barışın şehri olacak. Güzel günler, adaletli günler bizim olacak; Türkiye Cumhuriyeti demokrasiyle, adaletle buluşacak.”

'SANATLA VE MÜZİKLE İYİLEŞECEĞİZ'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde konuşan sanatçı Mustafa Özarslan, Tutdere’nin davetlisi olarak ücretsiz bir şekilde sahneye çıktığını belirterek şunları söyledi:

“Ruhumuzu iyileştirmek için sanatla, müzikle bir aradayız. Sanat bizi, toplumu, yaşamı iyileştirir. Sizleri direncinizden, umudunuzdan dolayı tebrik ediyoruz. Sayenizde bizim de hayata bakışımız güçlendi. Biz Ankara’dan, Mamak Kültür Sanat Gönüllüleri olarak, sevgili başkanımız Veli Gündüz Şahin’in desteğiyle gönüllü olarak geldik. Burada olmaktan çok mutlu olduk, onur duyduk. Sevgili Abdurrahman Tutdere başkana, çalışma arkadaşlarına, bugün görev alan herkese, yol arkadaşlarım Grup Çığ’a ve Mamak’a gönülden teşekkür ediyorum. “