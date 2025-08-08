Adıyaman’da Yüzme Kurslarına Rekor Katılım

Adıyaman Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları, bu yıl da büyük ilgi görüyor. Özellikle yüzme kursları, rekor sayıda başvuruyla hem çocukları hem de ailelerini sevindirdi.

5 BİNE YAKIN ÇOCUK KATILDI

Haziran ayının son haftasında 2 bin 800 çocukla başlayan yüzme kurslarına, Ağustos kayıtlarıyla birlikte katılım sayısı 5 bine yaklaştı. Belediye yetkilileri, Eylül sonuna kadar 7 bin öğrenci hedefinin aşılmasını beklediklerini belirtti.

ÇOCUKLAR HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYOR

Tamamen ücretsiz olarak sunulan kurslar, uzman eğitmenler eşliğinde güvenli ve hijyenik ortamlarda gerçekleştiriliyor. Belediyeden yapılan açıklamada, “Çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçiriyor. Aileler ise çocuklarının fiziksel gelişiminden ve spora olan ilgilerinden oldukça memnun” ifadeleri kullanıldı.

EYLÜL’DE HAFTA SONU KURSLARI SÜRECEK

Okulların açılmasıyla birlikte yüzme eğitimleri hafta sonları devam edecek. Böylece öğrenciler, derslerini aksatmadan spor yapma imkânı bulacak.